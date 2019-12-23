Политика
РБКГлава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
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с чего всё началось
«Если мы откажемся от новых исков (а мы должны это сделать, если транзит останется), а потом транзита не будет... получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», — приводит «Громадське» его слова.RT на русскомвчера в 15:43
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Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
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Пушков ответил на призыв Порошенко ввести санкции из-за поставок газа
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По вине водителей автобусов произошло 5,8 тыс.
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Суд оправдал мужчину, выбросившего младенца из окна
В Североуральске суд принял решение оправдать местного жителя, выкинувшего из окна 3-месячного младенца, в связи "с отсутствием состава преступления".
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