Политика

РБКРБКГлава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
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с чего всё началось
«Если мы откажемся от новых исков (а мы должны это сделать, если транзит останется), а потом транзита не будет... получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», — приводит
 «Громадське» его слова.
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