с чего всё началось

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома". По словам главы украинской госкомпании, отказ от судебных тяжб станет "очень большим риском".

Экономика Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Кино Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы» Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.

Экономика На торгах в США фондовые индексы обновили максимумы Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 116,48 пункта, индекс S&P 500 прибавил 4,34 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 25,37 пункта.

Общество Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности Прошлый температурный рекорд был установлен 23 декабря 2015 г. Тогда воздух в Москве прогрелся до 5,9 градуса, рассказали «Интерфаксу» в метеобюро.

Политика Трамп: Пелоси рискует снова потерять должность Председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует потерять свою должность, как это уже происходило ранее, заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя попытки демократов объявить ему импичмент.

Происшествия СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Происшествия Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.

Наука Земля на прослушке На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периодов примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти.

Политика Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.

Армия и оружие В России отмечают День дальней авиации Дальняя авиация расширяет географию присутствия, а ее первоочередные задачи на ближайшее будущее — модернизация парка авиационной техники и омоложение летного состава.