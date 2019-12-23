Политика
РИА НовостиГлава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома". По словам главы украинской госкомпании, отказ от судебных тяжб станет "очень большим риском".
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с чего всё началось
«Если мы откажемся от новых исков (а мы должны это сделать, если транзит останется), а потом транзита не будет... получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», — приводит «Громадське» его слова.RT на русском15:43
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