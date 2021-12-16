Изменив алгоритм, соцсеть рассчитывает добиться, чтобы в ленте каждого пользователя был представлен разнообразный контент, а платформа стала местом, где «люди чувствуют себя в безопасности и получают поддержку, оставаясь такими, какие они есть».
В южнокорейской компании Hyundai представили универсальную роботизированную тележку, обладающую удивительной способностью сохранять устойчивость даже на самой неровной дороге По словам разработчиков, они настолько доверяют новой тележке, что «позволили» ей даже перевозить младенцев.