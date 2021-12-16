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Глава «Нафтогаза» признал, что на Украине критически малые запасы угля

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире телеканала «1+1» заявил, что на Украине в настоящее время запасы угля критически малы.
RT на русском
В настоящий момент Украина испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить в зимний период веерными отключениями.
ТАСС
По данным компании "Укрэнерго", по состоянию на 14 декабря на складах украинских ТЭС находилось 459 тыс. тонн угля - вдвое меньше необходимых запасов.
ТАСС
В ноябре лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украине не хватает 2,5 млн т угля и около 3 млрд куб. м газа, для того чтобы преодолеть энергетический кризис.
RT на русском

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Глава «Нафтогаза» заявил о критически малом запасе угля на Украине
Московский Комсомолец16:58
Глава «Нафтогаза» признал, что на Украине критически малые запасы угля
ТАСС16:33
Глава «Нафтогаза» заявил о критически малом запасе угля на Украине
Взгляд.рувчера в 15:56
На Украине из-за нехватки угля могут остановиться теплогенерирующие предприятия
Комсомольская правда16:13
Глава «Нафтогаза» заявил о критически малых запасах угля на Украине
RT на русскомвчера в 15:54
Глава «Нафтогаза» Витренко признал, что на Украине критически малые запасы угля
Газета.Ruвчера в 15:46
Глава «Нафтогаза» Витренко: запасы угля на Украине подошли к критически низкой отметке
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