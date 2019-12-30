Как ранее писал NEWS.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, большая сделка «восстановила баланс интересов сторон».

Глава «Нафтогаза» рассказал о тарифах на транзит газа для «Газпрома»

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Общество Назван возможный автор сообщений о минировании Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.

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