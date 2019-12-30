Энергетика
News.ruГлава «Нафтогаза» рассказал о тарифах на транзит газа для «Газпрома»
Как ранее писал NEWS.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, большая сделка «восстановила баланс интересов сторон».
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Глава «Нафтогаза» прокомментировал подписание договора с «Газпромом»
Московский Комсомолецвчера в 08:39
Глава «Нафтогаза» рассказал об изменениях тарифа на транзит газа для «Газпрома»
Известиявчера в 10:02
В «Нафтогазе» заявили о неизменности тарифа на транзит газа из РФ в течение пяти лет
ТК Звездавчера в 08:37
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