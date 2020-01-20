Вопрос возобновлении импорта газа из России может быть рассмотрен правительством Украины, в том случае, если «Газпром» предложит справедливую цену на топливо, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Политика Опубликован текст законопроекта Путина по изменению Конституции Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству обсудит президентский законопроект 21 января, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

Политика Чем известен Юрий Чайка Чайка Юрий Яковлевич родился 21 мая 1951 года в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Политика Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии.

Культура Назначен новый исполнительный директор «Евровидения» Пресс-служба Европейского вещательного союза сообщила о том, что шведский телевизионный менеджер Мартин Остердаль назначен новым исполнительным директором международных конкурсов "Евровидение" и "Детское Евровидение".

Здоровье В России разработаны новые правила лечения по полисам ОМС В России разработаны новые правила получения медицинского обслуживания и лечения по полисам Обязательного медстрахования, которые вступили в силу уже с начала года.

Политика Правительство Узбекистана ушло в отставку На совместном заседании обеих палат, которое пройдет завтра, парламент рассмотрит кандидатуру нового премьер-министра, - сообщает агентство Интерфакс.

Происшествия В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Шоу-бизнес Самбурская унизила Асмус за «порнографию» Актриса Настасья Самбурская унизила Кристину Асмус за откровенные сцены в кино. Самбурская назвала их «порнографией».

Политика Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.

Происшествия Полковник Захарченко прокомментировал появление «записки» покровителям Отбывающий срок в колонии экс-полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко прокомментировал публикацию "секретной записки", которую он якобы передал на волю покровителям.

Спорт Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.

Футбол Форвард «Крыльев Советов» Соболев был инициатором трансфера Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.

Происшествия В Петрозаводске новогодняя конструкция при демонтаже упала на людей Новогодняя конструкция в виде ворот, установленных на площади в центре Петрозаводска, в понедельник во время демонтажных работ упала на людей, одну женщину привезли в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Карелии.

Общество В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.