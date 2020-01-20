Энергетика
REGNUMГлава «Нафтогаза» рассказал о возможной закупке газа в РФ
Возможность прямой закупки газа в России зависит от двух факторов, заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, первым фактором является цена, предложенная Газпромом.
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Линия «Нафтогаза» на саботаж закупок у «Газпрома» является защитой коррупционных схем
Экономика сегодня10:00
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Здоровье
Китайский коронавирус переходит от человека к человеку
Заразились уже 14 врачей и множество гражданских. Стало известно, как передается новый тип коронавируса, бушующий в Китае.
Энергетика
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Общество
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Политика
Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Times of Israel рассказал о положительных результатах диалога с российским лидером Владимиром Путиным.
Общество
Правительство одобрило закон о маркировании животных
Комиссия правительства России одобрила законопроект о маркирование и учете домашних животных, подготовленный Министерством сельского хозяйства.
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Политика
Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Экономика
Бюджет России в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП
Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 триллион 967 миллиардов рублей, или 1,8% ВВП. Об этом говорится в данных Минфина РФ.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова сделала объявление о предстоящей свадьбе. Она озвучила эту новость на вечеринке по случаю своего дня рождения.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Происшествия
Рэпера Гуфа задержали из-за дебоша в самолете
Российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби.
Происшествия
Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК
В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Культура
Сериал «Ведьмак» обвинили в пропаганде феминизма
В петиции говорится о том, что Хиссрич не слышит сообщество поклонников сериала, игнорирует правила вселенной «Ведьмака» и использует шоу для пропаганды феминизма.
Спорт
Чемпионат Европы. Российские ватерполисты вышли в плей-офф
Мужская сборная России по водному поло пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Общество
После пожаров и ливней на Австралию обрушился град
Сильный град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии: повреждены здания и автомобили, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения, двое человек пострадали при разгуле стихии.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил американский прокат
Происшествия
В отеле Перми после прорыва трубы погибли пять человек
В результате помещение оказалось затоплено горячей водой, пять человек скончались от ожогов.
Хоккей
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой минувшей недели в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
Футбол
Генсек РФС раскритиковал планы расширения российской премьер-лиги
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.