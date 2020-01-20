Энергетика
REGNUMГлава «Нафтогаза» рассказал о возможной закупке газа в РФ
Возможность прямой закупки газа в России зависит от двух факторов, заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, первым фактором является цена, предложенная Газпромом.
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Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица
Экономика
Пиво со вкусом наглости: как создать бизнес стоимостью $2 млрд и принести инвесторам доходность 900%
Юристы наследников Элвиса Пресли прислали Уотту и его партнеру Мартину Дики письмо о том, что если они продолжат использовать имя «Элвис» в названии продукта, то им придется платить лицензионный сбор за каждую проданную банку, ящик, бутылку или бочку.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Гаджеты
Кулер с подсветкой Scythe Mugen 5 Black RGB Edition стоит около $50
Приобрести кулер Scythe Mugen 5 Black RGB Edition можно по ориентировочной цене 50 долларов США.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Политика
Юрий Чайка покинет пост генпрокурора
Происшествия
Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Футбол
«Наполи» подписал защитника «Вероны» Ррахмани и оставил его в аренде
Защитник «Вероны» Амир Ррахмани подписал контракт с «Наполи», сообщается на официальном сайте клуба.
Происшествия
СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Общество
В Москве поступили звонки о минировании всех станций метро
В Москве в связи с поступлением анонимных сообщений о минировании идёт проверка в 85 школах и 20 торговых центрах, также проверяются все станции Московского метрополитена и сетевые магазины.
Музыка
Певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта
Американский певец и композитор Дэвид Олни скончался во время выступления на своем концерте во Флориде.
Шоу-бизнес
Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards
Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Происшествия
Экс-мэра Липецка обвинили в превышении должностных полномочий
Следователи предъявили бывшему мэру Липецка, а ныне - возглавляющему Тербунский район области Сергею Иванову обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму в более 3 миллионов рублей, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Футбол
Алексей Куракин: Особенности бандеровского футбола
Новости клинического санатория «Перемога» В городе Волочиск (не Рио-де-Жанейро, но один из передовых центров древней шумерской культуры) местный футбольный клуб «Агробизнес», решением товарищеского суда, разорвал контракт со своим бомбардиром Игорем Сикорским.
Армия и оружие
Эрдоган назвал число бойцов ЧВК «Вагнера» в Ливии
Ранее, в декабре 2019 года, Эрдоган заявлял, что в Ливии действуют около 2 тыс. бойцов ЧВК «Вагнера», еще 5 тыс. солдат из Судана, также есть солдаты из Чада и Нигера.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Экономика
ЦБ прогнозирует рост рефинансирования ипотеки
Наблюдающееся снижение ставок по ипотеке приведет к росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов, в связи с этим банкам рекомендуется проводить отдельную оценку этого продукта на предмет процентного риска, говорится в докладе Банка России.
Политика
Володин оценил предложения Путина по поправке к Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предложения президента России Владимира Путина по поправке в конституцию "историческим решением".
Общество
Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть
«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
Единоборства
Макгрегор нокаутировал Серроне на UFC 246
Экс-чемпион очень быстро нокаутировал американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов
Супруги Гарри и Меган Маркл 8 января объявили, что решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Политика
Новый посол США в России вручил Рябкову копии верительных грамот
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел в понедельник, 20 января, встречу с новым послом США в РФ Джоном Салливаном, в ходе которой американский дипломат вручил копии верительных грамот.
Шоу-бизнес
Муж и дочь Анастасии Заворотнюк приехали в храм на Крещение
Ранее "дочь Шаталина" осторожно высказалась о болезни Анастасии Заворотнюк.
Экономика
На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров
Для сравнения — на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров на Украине, по официальным данным, составляла 11,470 млн человек.
Политика
«Проект» раскрыл состав нового правительства
По словам близкого к Кремлю источника, новый состав правительства будет объявлен в ближайшее время.
Культура