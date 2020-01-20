Возможность прямой закупки газа в России зависит от двух факторов, заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, первым фактором является цена, предложенная Газпромом.

Глава «Нафтогаза» рассказал о возможной закупке газа в РФ

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