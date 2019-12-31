Общество

RT на русскомRT на русскомГлава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа. «Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — приводит РИА Новости его слова.
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с чего всё началось
Украинский «Нафтогаз» считает пятилетний контракт с «Газпромом» на транзит газа компромиссными вариантом, заявил
 в интервью, которое опубликовано на YouTube, председатель правления компании Андрей Коболев.
РБКвчера в 22:17

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В «Нафтогазе» остались недовольны участием в сделке с «Газпромом»

Известиявчера в 22:52

В «Нафтогазе» рассказали о недовольстве сделкой с «Газпромом»

Газета.Ru01:44

«Нафтогаз» рассказал о рисках из-за соглашения с «Газпромом»

Телеканал 360°вчера в 23:58

Эксперт прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» о сделке с «Газпромом»

RT на русском08:39

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Коммерсантъвчера в 22:33

«Нафтогаз» остался недоволен участием в сделке с «Газпромом»

URA.Ruвчера в 20:43

В «Нафтогазе» рассказали, что их не устроило в сделке с «Газпромом»

РИА Новостивчера в 19:52
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Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Известия 31.12.19 в 21:39
Армия и оружие

Аэропорт Багдада закрыт после ракетного обстрела

Коммерсантъ 17:59
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета 06:56
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Общество

Польские школьники устроили представление на тему Освенцима

РИА Новости 19:15
Происшествия

В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж

Россияне в основном становятся жертвами карманных воров в транспорте, в точках быстрого питания и магазинах, при этом в 2019 году сотрудникам полиции удалось раскрыть примерно каждое седьмое такое преступление.
ТАСС 02:23
Путешествия

Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020

Писательница и астролог Кэролайн Фолкнер рассказала, в какие страны лучше всего поехать каждому знаку зодиака в 2020 году, сообщает Evening Standard.
РИА Новости 17:29
Хоккей

В полуфинале МЧМ сборная РФ по хоккею победила Швейцарию

Матч, проходивший в Тршинеце, завершился победой команды из России. Спортсмены победили со счетом 3:1.
NewInform 10:26
Общество

Папа Римский ударил женщину в Ватикане

Чтобы вырваться, священник дважды ударил ее по руке. После этого в ситуацию вмешалась охрана папы.
Пятый канал вчера в 03:32
Экономика

Какие законы начнут действовать на рынке недвижимости в 2020 году

Сайт "РИА Недвижимость" решил узнать у юристов, какие законы начнут действовать на этом рынке в 2020 году.
РИА Новости 31.12.19 в 16:00
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 13:02
Политика

Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
РБК 13:32
Здоровье

В Китае зарегистрирована вспышка неизвестной пневмонии

В Китае зарегистрирована вспышка неизвестной пневмонии Власти призывают не паниковать.
Экспресс газета 31.12.19 в 03:00
Авто

Новый Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Напомним, Mitsubishi Outlander актуального поколения появился в продаже в 2012 году.
Новые автомобили вчера в 07:11
Происшествия

Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

РИА Новости 15:50
Экономика

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
REGNUM 17:15
Политика

США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.
ТАСС 17:22
Недвижимость

Прогнозы риелторов: что будет с ценами на жилье в Москве в 2020 году

В ЦИАН ожидают увеличения стоимости квадратного метра вторичных квартир (без учета элитного жилья) на уровне 4%, до 218 тыс. руб. У компании "НДВ-Супермаркет Недвижимости" более оптимистичные прогнозы: в 2020 году темпы роста цен могут составить от 5% до 10%, предполагает руководитель отдела городской недвижимости Елена Мищенко.
РБК 31.12.19 в 00:43
Авто

Что изменится для российских автомобилистов в 2020 году

С 1 января 2020 года российских автомобилистов ждут некоторые изменения, среди которых повышение утильсбора, регистрация машин у дилера, запрет на езду без номеров, новые правила экзамена на права.
Тарантас Ньюс вчера в 06:27
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК 31.12.19 в 22:20
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК вчера в 03:21
Экономика

Эксперт предупредил о возможном росте цен на авиабилеты в 2020 году

Изменение цен на авиабилеты в 2020 году, как и прежде, будет носить сезонный характер: перелет будет дороже в период праздников и каникул, и дешевле в межсезонье, а в целом по итогам года рост цен составит примерно 5%, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
ПРАЙМ 05:44
Происшествия

Житель Омска подорвался при запуске фейерверка

На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.
РИА Новости 19:05
Общество

В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году

В Минэкономразвития спрогнозировали, что рост ВВП России по итогам 2019 года составит 1,3 процента, передают «Дни.ру».
URA.Ru 31.12.19 в 06:27
Общество

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском 19:30
Общество

Нидерланды перестали использовать название «Голландия»

Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
RT на русском 00:28
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в официальном списке игр на Unreal Engine 4

S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась в официальном списке игр, создаваемых на Unreal Engine 4. Информация была опубликована на сайте движка, спустя некоторое время ее удалили.
Cyber.sports.ru 02:20
Происшествия

В результате наводнения в Индонезии погиб 21 человек

Агентство добавило, что более 30 тыс. человек было эвакуировано из зоны бедствия. В некоторых районах столицы отключено электричество.
Коммерсантъ 02:56
Кино

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» мог состоять из двух частей

Террио отметил, что он бы хотел, чтобы персонажи новых «Звездных войн» были раскрыты лучше, и это бы произошло в случае съемок двух частей девятого эпизода.
Культуромания 31.12.19 в 07:16
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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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