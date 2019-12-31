Общество
RT на русскомГлава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа. «Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — приводит РИА Новости его слова.
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с чего всё началось
Украинский «Нафтогаз» считает пятилетний контракт с «Газпромом» на транзит газа компромиссными вариантом, заявил в интервью, которое опубликовано на YouTube, председатель правления компании Андрей Коболев.РБКвчера в 22:17
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Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Авто
УАЗ планирует расширить экспорт автомобилей в Китай
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует расширить поставки автомобилей в Китай, сообщил РИА Новости губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Спорт
Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»
Благодаря победе в гонке преследования Большунов вышел на первое место в общем зачете «Тур де Ски».
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Происшествия
В Уфе неизвестные обстреляли жилой дом петардами
Политика
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Происшествия
Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Футбол
«Реал» заинтересовался младшим братом Мбаппе
Брат форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе Итан попал в сферу интересов «Реала».
Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Экономика
В Крыму санатории смогут обновить лечебную базу благодаря Региональной лизинговой компании
Санатории и пансионаты Крыма смогут с января 2020 года приступить к закупкам санаторно-курортного оборудования благодаря Региональной лизинговой компании, которая создана в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщила ТАСС зампредседателя совета министров - министр финансов республики Ирина Кивико.
Армия и оружие
В Донбассе 5 боевиков ВСУ погибли в новогоднюю ночь от пьянства
Небоевые потери украинских вооруженных формирований в Донбассе в новогоднюю ночь составили пять убитых и шесть раненых.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Политика
Украинский журналист назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи
Украинский писатель, журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского отрыжкой советской эпохи.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Технологии
В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций
Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
Происшествия
В результате наводнения в Индонезии погиб 21 человек
Агентство добавило, что более 30 тыс. человек было эвакуировано из зоны бедствия. В некоторых районах столицы отключено электричество.
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Кино
Вышел трейлер второй части «Тихого места»
Как писал NEWS.ru, ранее медиакомпания STX Entertainment опубликовала второй трейлер фильма «Джентльмены» британского режиссёра Гая Ричи.
Хоккей
Радулов забросил шайбу в матче «Зимней классики» НХЛ
Игра завершилась со счетом 4:2. Победную шайбу забросил российский форвард Александр Радулов.
Общество
СМИ узнали о встрече беглого экс-главы Renault с президентом Ливана
Агентство отмечает, что Гон прибыл в Бейрут из Токио через Стамбул, о его встрече с ливанским президентом не сообщалось публично, а сотрудник службы связей с общественностью при администрации президента отрицал, что Аун виделся с Гоном.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» на своем поле
Общество
Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января
Роспотребнадзор призвал не хранить после новогоднего застолья салаты, заливные блюда, картофельное пюре, рубленые изделия из мяса и рыбы из-за риска отравления.