Общество

RT на русскомRT на русскомГлава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа. «Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — приводит РИА Новости его слова.
Читать в источнике
Комментировать170
с чего всё началось
Украинский «Нафтогаз» считает пятилетний контракт с «Газпромом» на транзит газа компромиссными вариантом, заявил
 в интервью, которое опубликовано на YouTube, председатель правления компании Андрей Коболев.
РБКвчера в 22:17

Подробнее о событии

Глава «Нафтогаза»: не в восторге от сделки с «Газпромом»

Московский Комсомолецвчера в 22:20

«Нафтогаз» рассказал о рисках из-за соглашения с «Газпромом»

Телеканал 360°вчера в 23:58

В «Нафтогазе» остались недовольны участием в сделке с «Газпромом»

Известиявчера в 22:52

В «Нафтогазе» рассказали о недовольстве сделкой с «Газпромом»

Газета.Ru01:44

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

RT на русскомвчера в 20:55

«Нафтогаз» остался недоволен участием в сделке с «Газпромом»

URA.Ruвчера в 20:43

В «Нафтогазе» рассказали, что их не устроило в сделке с «Газпромом»

РИА Новостивчера в 19:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Происшествия

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 03:55
Авто

УАЗ планирует расширить экспорт автомобилей в Китай

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует расширить поставки автомобилей в Китай, сообщил РИА Новости губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 20:09
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

Благодаря победе в гонке преследования Большунов вышел на первое место в общем зачете «Тур де Ски».
РБК вчера в 08:53
Происшествия

Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери

РБК 04:03
Политика

Аксенов сравнил с шабашем шествие националистов в Киеве

Известия 03:44
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Происшествия

В Уфе неизвестные обстреляли жилой дом петардами

РИА Новости 01:35
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском вчера в 02:08
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Происшествия

Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
РИА Новости 01:36
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости вчера в 01:12
Происшествия

Два автобуса столкнулись в подмосковном Красногорске

Известия 02:59
Экономика

ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона

Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Известия 31.12.19 в 21:39
Футбол

«Реал» заинтересовался младшим братом Мбаппе

Брат форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе Итан попал в сферу интересов «Реала».
Sportbox.RU вчера в 15:27
Политика

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости 30.12.19 в 16:18
Экономика

В Крыму санатории смогут обновить лечебную базу благодаря Региональной лизинговой компании

Санатории и пансионаты Крыма смогут с января 2020 года приступить к закупкам санаторно-курортного оборудования благодаря Региональной лизинговой компании, которая создана в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщила ТАСС зампредседателя совета министров - министр финансов республики Ирина Кивико.
Будущее России. Национальные проекты 03:15
Армия и оружие

В Донбассе 5 боевиков ВСУ погибли в новогоднюю ночь от пьянства

Небоевые потери украинских вооруженных формирований в Донбассе в новогоднюю ночь составили пять убитых и шесть раненых.
ИА Новороссия вчера в 07:08
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Комсомольская правда вчера в 06:20
Политика

Украинский журналист назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи

Украинский писатель, журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского отрыжкой советской эпохи.
Lenta.ru вчера в 22:36
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Технологии

В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций

Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
ЧС-ИНФО 30.12.19 в 21:23
Происшествия

В результате наводнения в Индонезии погиб 21 человек

Агентство добавило, что более 30 тыс. человек было эвакуировано из зоны бедствия. В некоторых районах столицы отключено электричество.
Коммерсантъ 02:56
Музыка

Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

RT на русском вчера в 16:20
Кино

Вышел трейлер второй части «Тихого места»

Как писал NEWS.ru, ранее медиакомпания STX Entertainment опубликовала второй трейлер фильма «Джентльмены» британского режиссёра Гая Ричи.
News.ru вчера в 09:40
Хоккей

Радулов забросил шайбу в матче «Зимней классики» НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:2. Победную шайбу забросил российский форвард Александр Радулов.
Известия вчера в 22:37
Общество

СМИ узнали о встрече беглого экс-главы Renault с президентом Ливана

Агентство отмечает, что Гон прибыл в Бейрут из Токио через Стамбул, о его встрече с ливанским президентом не сообщалось публично, а сотрудник службы связей с общественностью при администрации президента отрицал, что Аун виделся с Гоном.
РБК 03:39
Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» на своем поле

Народные новости вчера в 17:43
Общество

Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января

Роспотребнадзор призвал не хранить после новогоднего застолья салаты, заливные блюда, картофельное пюре, рубленые изделия из мяса и рыбы из-за риска отравления.
ТАСС 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное