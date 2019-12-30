Политика

RT на русскомRT на русскомГлава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа. «Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — приводит РИА Новости его слова.
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с чего всё началось
Украинский «Нафтогаз» считает пятилетний контракт с «Газпромом» на транзит газа компромиссными вариантом, заявил
 в интервью, которое опубликовано на YouTube, председатель правления компании Андрей Коболев.
РБКвчера в 22:17

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Глава «Нафтогаза» оказался «не в восторге» от контракта с «Газпромом»

РБКвчера в 22:17

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Известиявчера в 22:52

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Коммерсантъвчера в 22:33

«Нафтогаз» рассказал о рисках из-за соглашения с «Газпромом»

Телеканал 360°вчера в 23:58

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

RT на русскомвчера в 20:55

«Нафтогаз» остался недоволен участием в сделке с «Газпромом»

URA.Ruвчера в 20:43

В «Нафтогазе» рассказали, что их не устроило в сделке с «Газпромом»

РИА Новостивчера в 19:52
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Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
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Яна Рудковская опозорилась, пригласив в дом Деда Мороза

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В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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Общество

Новый год в центре Петербурга встретили рекордные два миллиона человек

В четверг, 2 января, стало известно, что Новый год на Невском проспекте и Дворцовой площади встретили два миллиона человек.
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Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Lenta.ru 05:53
Транспорт

ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями по всей России

ГИБДД усиливает контроль за нетрезвыми водителями в течение всех праздничных дней, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 05:44
Происшествия

Камера наблюдения запечатлела взрыв газа в жилом доме в Твери

В Сети опубликовано видео взрыва газа в жилом доме на бульваре Гусева в Твери, прогремевшего утром в четверг, 2 января.
Вести.Ru 05:52
Спорт

Клебо отреагировал на приглашение Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал приглашение россиянина Александра Большунова отпраздновать его день рождения тортом и домашней водкой.
RT на русском 06:07
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Аксенов сравнил с шабашем шествие националистов в Киеве

Известия 03:44
Происшествия

Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске

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ТАСС 06:02
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
РИА Новости 30.12.19 в 13:55
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
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Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

RT на русском вчера в 16:20
Происшествия

В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж

Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади.
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Политика

Помпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
РИА Новости вчера в 16:31
Кино

Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети

В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
ГЛАС.RU вчера в 12:12
Политика

В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

Известия 04:58
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
Хоккей

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Опубликован рейтинг сборных на Молодёжном чемпионате мира (МЧМ), на основании которого распределятся полуфинальные пары турнира.
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В России начался переход на электронные трудовые книжки

В 2020 году работающим россиянам предстоит определиться, желают ли они получить новую трудовую книжку - в электронном формате - или продолжать трудиться с документом старого образца, на бумажном носителе.
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Украинский журналист Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
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Экономика

В России сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ

C 1 января 2020 года в законную силу вступили изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ.
РИА Новости вчера в 03:00
Политика

Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли на 24 января

Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене во время подписания Минских соглашений перенесен на 24 января, сообщило издание Strana.ua со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований.
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Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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