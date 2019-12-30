с чего всё началось

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа. «Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — приводит РИА Новости его слова.

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Общество В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.

Гаджеты Стала известна ориентировочная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT Если опираться на недавние утечки, которые указывали на то, что RX 5600 XT будет примерно на 10% быстрее GTX 1660 Ti и примерно на 15-20% медленнее, чем RX 5700, цена в 280 долларов кажется более оправданной, так как ту же RX 5700 уже можно найти примерно за 330 долларов.

Политика Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.

Спорт Клебо отреагировал на приглашение Большунова Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал приглашение россиянина Александра Большунова отпраздновать его день рождения тортом и домашней водкой.

Происшествия Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).

Армия и оружие В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.

Политика Названа особенность новогоднего обращения Путина Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.

Политика Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.

Происшествия В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади.

Политика Помпео отложил визит на Украину Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.

Общество Название Голландия официально перестало существовать Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.

Общество В России начался переход на электронные трудовые книжки В 2020 году работающим россиянам предстоит определиться, желают ли они получить новую трудовую книжку - в электронном формате - или продолжать трудиться с документом старого образца, на бумажном носителе.

Экономика В России сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ C 1 января 2020 года в законную силу вступили изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ.

Политика Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли на 24 января Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене во время подписания Минских соглашений перенесен на 24 января, сообщило издание Strana.ua со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований.