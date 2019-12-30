Политика

RT на русскомRT на русскомГлава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа. «Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — приводит РИА Новости его слова.
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с чего всё началось
Украинский «Нафтогаз» считает пятилетний контракт с «Газпромом» на транзит газа компромиссными вариантом, заявил
 в интервью, которое опубликовано на YouTube, председатель правления компании Андрей Коболев.
РБКвчера в 22:17

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В «Нафтогазе» рассказали о недовольстве сделкой с «Газпромом»

Газета.Ru01:44

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URA.Ruвчера в 20:43

В «Нафтогазе» остались недовольны участием в сделке с «Газпромом»

Известиявчера в 22:52

Глава «Нафтогаза»: не в восторге от сделки с «Газпромом»

Московский Комсомолецвчера в 22:20

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

RT на русскомвчера в 20:55

«Нафтогаз» рассказал о рисках из-за соглашения с «Газпромом»

Телеканал 360°вчера в 23:58

В «Нафтогазе» рассказали, что их не устроило в сделке с «Газпромом»

РИА Новостивчера в 19:52
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В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 03:55
Происшествия

Землетрясение произошло у берегов Камчатки

У берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.
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Матч ТВ вчера в 07:25
Музыка

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На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

РБК вчера в 08:53
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Почти 100 россиян стали миллионерами после новогодней лотереи

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В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января

Роспотребнадзор призвал не хранить после новогоднего застолья салаты, заливные блюда, картофельное пюре, рубленые изделия из мяса и рыбы из-за риска отравления.
ТАСС 04:00
Происшествия

Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
РИА Новости 01:36
Происшествия

Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери

РБК 04:03
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Общество

Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо

Свое письмо больной раком врач опубликовал на странице в Facebook.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 19:29
Авто

Купеобразный кроссовер Nio EC6 получил увеличенную батарею

Новый купеобразный кроссовер модели Nio EC6 получил увеличенную батарею.
Актуальные Новости 30.12.19 в 16:00
Армия и оружие

Большая часть вертолётов ВС Германии оказалась не готова к полётам

Конфиденциальный доклад Бундесвера (вооружённые силы ФРГ) содержит данные о том, что из 152 армейских вертолётов только 20 пригодны к полётам.
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Армия и оружие

Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет

Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
ГЛАС.RU 04:37
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«Реал» заинтересовался младшим братом Мбаппе

Брат форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе Итан попал в сферу интересов «Реала».
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Карельская чемпионка мира по боям на мечах оценила поединки в новом Ведьмаке

Московский Комсомолец 31.12.19 в 02:00
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
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Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
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Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
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Общество

В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
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Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
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Сульшер: «Погба может перенести операцию»

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Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

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Фигуристка с удовольствием раздавала автографы, а вот фотографировалась едва скрывая раздражение.
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В серии Samsung Galaxy S20 появятся модели Galaxy S20+ и S20 Ultra

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Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж

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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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