с чего всё началось

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа. «Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — приводит РИА Новости его слова.

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Происшествия Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.

Общество В России начался переход на электронные трудовые книжки В 2020 году работающим россиянам предстоит определиться, желают ли они получить новую трудовую книжку - в электронном формате - или продолжать трудиться с документом старого образца, на бумажном носителе.

Происшествия В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

Политика Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.

Общество Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января Роспотребнадзор призвал не хранить после новогоднего застолья салаты, заливные блюда, картофельное пюре, рубленые изделия из мяса и рыбы из-за риска отравления.

Общество Китай приостановил фондовые операции с Великобританией Правительство Китая временно остановило запланированные трансграничные листинги между Шанхайской и Лондонской фондовыми биржами.

Общество В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.

Происшествия В МВД назвали самые популярные среди карманников места для краж Чаще всего карманники совершают кражи в транспорте и в точках быстрого питания, а также в магазинах и концертных залах, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Спорт Большунов пригласил Клэбо поесть торт и выпить водки Россиянин Александр Большунов, идущий вторым в общем зачете "Тур де Ски", прокомментировал слова Йоханнеса Хесфлота Клэбо о том, что многодневка им уже проиграна после неудачного выступления в индивидуальной гонке в Тоблахе (17-е место, + 1.11, 4).

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Шоу-бизнес 51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».