Политика

RT на русскомRT на русскомГлава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа. «Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — приводит РИА Новости его слова.
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с чего всё началось
Украинский «Нафтогаз» считает пятилетний контракт с «Газпромом» на транзит газа компромиссными вариантом, заявил
 в интервью, которое опубликовано на YouTube, председатель правления компании Андрей Коболев.
РБКвчера в 22:17

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В «Нафтогазе» остались недовольны участием в сделке с «Газпромом»

Известиявчера в 22:52

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РИА Новостивчера в 19:52

Глава «Нафтогаза» оказался «не в восторге» от контракта с «Газпромом»

РБКвчера в 22:17

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

RT на русскомвчера в 20:55

«Нафтогаз» остался недоволен участием в сделке с «Газпромом»

URA.Ruвчера в 20:43

Глава «Нафтогаза» рассказал о недовольстве от сделки с «Газпромом»

News.ruвчера в 20:10

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Коммерсантъвчера в 22:33
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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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«Он просто моральный урод»: экс-форвард «Северстали» прошёлся по методам работы бывшего тренера

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Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
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ТАСС 31.12.19 в 16:10
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Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января

Роспотребнадзор призвал не хранить после новогоднего застолья салаты, заливные блюда, картофельное пюре, рубленые изделия из мяса и рыбы из-за риска отравления.
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Китай приостановил фондовые операции с Великобританией

Правительство Китая временно остановило запланированные трансграничные листинги между Шанхайской и Лондонской фондовыми биржами.
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В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
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В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

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Стало известно об одном погибшем на пожаре в Астрахани

Один человек погиб в результате крупного пожара в многоквартирном доме в Астрахани.
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В МВД назвали самые популярные среди карманников места для краж

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В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

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Определен победитель восьмого сезона шоу «Голос»

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Певица одобряет бойфренда дочери, но сама звездная наследница предпочитает не афишировать отношения.
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Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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