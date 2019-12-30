с чего всё началось

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа. «Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — приводит РИА Новости его слова.

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Политика Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.

Политика «Газпром» и «Нафтогаз» подписали договор о транзите газа Россия и Украина подписали соглашение о транзите газа на срок пять лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Газпрома Алексея Миллера.

Политика Дональд Трамп устроил роскошную вечеринку для «сотен друзей» Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп устроили роскошную новогоднюю вечеринку, которая прошла во вторник вечером в резиденции главы Белого дома в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

Политика Названа особенность новогоднего обращения Путина Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.

Здоровье Правительство утвердило выплаты врачам за онконастороженность На доплату смогут претендовать терапевты, врачи общей практики, цеховые врачи, педиатры, фельдшеры и другие медработники, ответственные за диагностику и диспансеризацию.

Политика Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.

Общество Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.

Авто УАЗ планирует расширить экспорт автомобилей в Китай Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует расширить поставки автомобилей в Китай, сообщил РИА Новости губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.