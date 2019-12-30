Политика

RT на русскомRT на русскомГлава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа. «Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — приводит РИА Новости его слова.
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с чего всё началось
Украинский «Нафтогаз» считает пятилетний контракт с «Газпромом» на транзит газа компромиссными вариантом, заявил
 в интервью, которое опубликовано на YouTube, председатель правления компании Андрей Коболев.
РБКвчера в 22:17

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В «Нафтогазе» остались недовольны участием в сделке с «Газпромом»

Известиявчера в 22:52

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Коммерсантъвчера в 22:33

Глава «Нафтогаза» рассказал о недовольстве от сделки с «Газпромом»

News.ruвчера в 20:10

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

RT на русскомвчера в 20:55

«Нафтогаз» остался недоволен участием в сделке с «Газпромом»

URA.Ruвчера в 20:43

Глава «Нафтогаза» оказался «не в восторге» от контракта с «Газпромом»

РБКвчера в 22:17

В «Нафтогазе» рассказали, что их не устроило в сделке с «Газпромом»

РИА Новостивчера в 19:52
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Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

При столкновении двух автобусов в Подмосковье пострадали шесть человек

В подмосковном Красногорске столкнулись два автобуса, пострадали шесть человек. Авария произошла на Путилковском шоссе, уточняет ТАСС.
BFM.ru 03:10
Происшествия

Взрыв газа в жилом доме в Твери: есть пострадавшие

REGNUM 02:48
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали договор о транзите газа

Россия и Украина подписали соглашение о транзите газа на срок пять лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Газпрома Алексея Миллера.
Хакасия-Информ 30.12.19 в 20:26
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе.
Lenta.ru 03:01
Политика

Аксенов сравнил шествие националистов в Киеве с шабашем

РИА Новости 02:17
Футбол

«Реал» заинтересовался младшим братом Мбаппе

Брат форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе Итан попал в сферу интересов «Реала».
Sportbox.RU вчера в 15:27
Общество

Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее

Коммерсантъ вчера в 09:59
Кино

Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

ФАН вчера в 11:35
Политика

Дональд Трамп устроил роскошную вечеринку для «сотен друзей»

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп устроили роскошную новогоднюю вечеринку, которая прошла во вторник вечером в резиденции главы Белого дома в Мар-а-Лаго, штат Флорида.
Российская газета вчера в 12:15
Политика

На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
РИА Новости 31.12.19 в 10:55
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Здоровье

Правительство утвердило выплаты врачам за онконастороженность

На доплату смогут претендовать терапевты, врачи общей практики, цеховые врачи, педиатры, фельдшеры и другие медработники, ответственные за диагностику и диспансеризацию.
Vademecum 31.12.19 в 05:42
Здоровье

У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Новый День 30.12.19 в 10:25
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
Хоккей

Тренер сборной России назвал голкипера на матч со Швейцарией

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов назвал голкипера, который будет защищать ворота в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.
РИА Новости 02:47
Происшествия

В Москве из дома главы фирмы украли сейф с 15 млн руб. и оружием

Неизвестные украли из частного дома коммерческого директора одной из фирм в дачном поселке на северо-востоке Москвы сейф с 15 млн руб. и оружием.
РБК 02:00
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах

В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Политика

Украинский журналист назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи

Украинский писатель, журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского отрыжкой советской эпохи.
Lenta.ru вчера в 22:36
Авто

УАЗ планирует расширить экспорт автомобилей в Китай

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует расширить поставки автомобилей в Китай, сообщил РИА Новости губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 20:09
Армия и оружие

Балтийский флот усилят модернизированные Ка-27М

Балтийский флот в этом году примет на вооружение первые модернизированные противолодочные вертолеты Ка-27М.
Экономика сегодня вчера в 18:17
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

РБК вчера в 08:53
Происшествия

Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
РИА Новости 01:36
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Политика

Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
RT на русском вчера в 13:19
Авто

Новый Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Как сообщает сайт 32cars.ru, кроссовер Outlander третьего поколения вышел почти 8 лет назад, после чего несколько раз подвергался обновлениям.
SpeedMe вчера в 03:35
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости вчера в 19:41
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
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Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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