Политика
RT на русскомГлава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа. «Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — приводит РИА Новости его слова.
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Украинский «Нафтогаз» считает пятилетний контракт с «Газпромом» на транзит газа компромиссными вариантом, заявил в интервью, которое опубликовано на YouTube, председатель правления компании Андрей Коболев.РБКвчера в 22:17
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Неизвестные украли из частного дома коммерческого директора одной из фирм в дачном поселке на северо-востоке Москвы сейф с 15 млн руб. и оружием.
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