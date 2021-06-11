Глава «Нафтогаза» увидел в СП-2 угрозу прозападности Восточной Европы
По словам Витренко, Украина лишится с 2024 года большей части ВВП, но самое худшее, что возрастёт «риск полномасштабной войны». Он назвал худшим развитием событий разочарование Украины и многих стран Восточной Европы в Западе.В источнике
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