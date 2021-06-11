Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика

Глава «Нафтогаза» увидел в СП-2 угрозу прозападности Восточной Европы

По словам Витренко, Украина лишится с 2024 года большей части ВВП, но самое худшее, что возрастёт «риск полномасштабной войны». Он назвал худшим развитием событий разочарование Украины и многих стран Восточной Европы в Западе.В источнике

Подробнее о событии

На Украине увидели риск «полномасштабной войны» из-за «Северного потока - 2»

Газета.Ru17:19

Глава «Нафтогаза» предсказал начало большой войны из-за завершения «Северного потока — 2»

ИА Новороссиявчера в 12:58

Глава «Нафтогаза» увидел в СП-2 угрозу прозападности Восточной Европы

REGNUMвчера в 03:36

Украинский «Нафтогаз» обеспокоен влиянием «СП-2» на прозападный настрой

Политическая Экспертизавчера в 02:45

Глава «Нафтогаза» считает «СП-2» угрозой прозападному настроению в ряде стран

ФАНвчера в 02:39

Глава украинского Нафтогаза боится, что Восточная Европа отвернется от США

ИА Красная Веснавчера в 02:25

Глава «Нафтогаза» считает, что «Северный поток - 2» повышает «риск полномасштабной войны»

ТАССвчера в 22:54
Интересное

На фестивале театров малых городов России наградили два театра Татарстана

В номинации «Надежда» дипломом лауреата награжден Дмитрий Савенков за роль Мишки в спектакле «Золото» – Прокопьевский драматический театр имени Кемеровской области.
Московский Комсомолец10 июня в 03:00

Средневзвешенный курс доллара снизился до 71,68 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 51,77 копейки, составив 71,6797 рубля, свидетельствуют данные биржи.
ПРАЙМвчера в 04:36

Место встречи Байдена и Путина в Женеве обнесли колючей проволокой

Корреспонденты РИА «Новости» сообщили, что парк Ла Гранж, расположенный в Женеве и являющийся местом, где будет проведен саммит лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, обвили колючей проволокой.
Discover24вчера в 03:16

Специальную награду Пулитцеровской премии получила девушка, снявшая смерть Джорджа Флойда

Снявшая убийство Джорджа Флойда на мобильный телефон Дарнелла Фрэзиер, которой в момент происшествия было 17 лет, получила специальную награду Пулитцеровской премии - особое упоминание.
ТАССвчера в 13:55