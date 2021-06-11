По словам Витренко, Украина лишится с 2024 года большей части ВВП, но самое худшее, что возрастёт «риск полномасштабной войны». Он назвал худшим развитием событий разочарование Украины и многих стран Восточной Европы в Западе.

Политика Сегодня Политика Сегодня ИА Красная Весна РЕН ТВ Царьград RT на русском Газета.Ru Новостной фронт Политическая Экспертиза Телеканал 360° ФАН