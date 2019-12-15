Энергетика
Вести.RuГлава «Нафтогаза» заявил, что Киев пошел навстречу «Газпрому»
Витренко пояснил ТАСС, что бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины продлено до 31 декабря этого года. Тем самым, считает Витренко, Украина подтвердила свою конструктивную позицию.
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Происшествия
В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину
Энергетика
Украинский «Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для населения
Расплатой за некомпетентность и коррупцию назвал рост цены на газ для населения Украины исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.
Общество
Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы
Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.
Общество
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Общество
Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Шоу-бизнес
Скончалась актриса, дочь Льва Дурова Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Спорт
Российские гандболистки завоевали бронзу на чемпионате мира в Японии
Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2019 года в Японии.
Происшествия
На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика
Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России благодаря Niva
В любом случае, возвращение бренда «Нива» даст альянсу Renault-Nissan-АвтоВАЗ больший простор для оптимизации модельного ряда SUV, куда ныне входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие популярные кроссоверы.
Происшествия
Угрожавшего взорвать самолет россиянина сняли с рейса
Мужчина угрожал взорвать гранату на борту авиалайнера, где находилось 165 пассажиров и восемь членов экипажа.
Единоборства
Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона в пятом раунде
Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования
Третьей финишную черту пересекла ещё одна норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Наши девушки провели не лучшую гонку.
Авто
Mitsubishi Pajero получит платформу от Nissan Patrol
Японские автопроизводители в рамках соглашения выпустят новый Mitsubishi Pajero, который будет создан на базе уже знакомого Nissan Patrol.
Общество
«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки
Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Культура
Умерла французская актриса Анна Карина
Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Футбол
Мораес продлил контракт с «Шахтером»
Общество
«Новая газета»: Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей
Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Дочь бьет Никиту, а он терпит»
Стараюсь никого не забывать, потому что старшенькому уже пять лет, он может ревновать. Никита очень любит Аню — она его бьет, а он терпит.
Политика
Экс-депутат Рады: В Германии на 2 месяца арестован бывший депутат Онищенко
Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, ранее покинувший Украину, арестован немецким судом на два месяца без права внесения залога.
Экономика
Главе Минфина следует сменить статус: о госбюджете-2019
Как сообщало ИА REGNUM, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета — 2019 в объёме до 1 трлн рублей, президент РФ Владимир Путин ответил: «Что-то многовато».