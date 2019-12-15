Энергетика

Вести.RuВести.RuГлава «Нафтогаза» заявил, что Киев пошел навстречу «Газпрому»

Витренко пояснил ТАСС, что бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины продлено до 31 декабря этого года. Тем самым, считает Витренко, Украина подтвердила свою конструктивную позицию.
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Глава «Нафтогаза» заявил, что Киев пошел навстречу «Газпрому»

Вести.Ru07:10

Украина продлила срок бронирования транзитных мощностей ГТС

News.ru07:02

Украина продлила до 31 декабря срок бронирование транзитных мощностей ГТС

Евразия Daily06:16

Украина продлила срок бронирования транзитных мощностей ее ГТС

ГЛАС.RU06:46

Украина продлила до 31 декабря срок бронирования «Газпромом» транзитных мощностей ее ГТС

ТАСС05:47
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Энергетика

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Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

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