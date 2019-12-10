Политика
РБКГлава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
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Политика
Песков опроверг слова Авакова о сдавших нервах у Суркова на саммите
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что на саммите у помощника Путина Владислава Суркова нервы не сдавали.
Общество
Москва заняла 52 место в сотне самых комфортных городов России
В рейтинге ста самых комфортных и доступных для жизни российских городов Москва заняла только 52 место, сообщили 10 декабря составители из Института территориального развития «Урбаника».
Спорт
Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России
Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.
Политика
Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом "победой российской пропаганды".
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Политика
Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Политика
США ввели санкции против главы грозненского управления МВД
За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Политика
Владимир Путин прокомментировал дело «Нового величия»
Участники «Нового величия» готовились к боевым действиям и терактам, рассказал президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Происшествия
В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем
Экономика
Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.
Хоккей
Наставник «Вегаса» высказался о возвращении Зыкова в состав
Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Жерар Галлан высказался о возвращении российского хоккеиста Валентина Зыкова в состав команды, передает Sport24.
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе
В Роструде напомнили, что первая рабочая неделя в 2020 году будет двухдневной.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
Баскетбол
РФБ исключила за договорной матч БК «Арсенал» из чемпионата России
В воскресенье, 8 декабря, «Чемпионат» подробно рассказал о странном матче, который состоялся в Суперлиге-2.
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Авто
ЗИЛ продолжает выпускать автомобили
Как пишет «Российская газета», в том же 2014 году секретный и особо охраняемый цех №6 арендовали энтузиасты, решившие возобновить производство легендарных автомобилей на родных мощностях.
Футбол
Экс-бомбардир «Манчестер Сити» пройдёт просмотр в команде Лиги 2
31-летний ивуариец пройдёт просмотр в этой команде, после чего должен будет подписать с ней контракт.
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Здоровье
Специалисты Центра лазерной флебологии проведут контроль пролеченных пациентов в Южно-Сахалинске
14-15 декабря специалистами из Центра лазерной флебологии (Владивосток) будет проведен контроль уже пролеченных пациентов, а также прием первичных пациентов.
Футбол
Определились 14 из 16 участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов
По итогам первой половины матчей шестого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник, 10 декабря, число команд, гарантировавших себе участие в плей-офф турнира, возросло до 14.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Игры
Capcom выпустит ремейк Resident Evil 3
Политика
Оппозиция обвиняет Зеленского о фальсификации «нормандского» коммюнике
В офисе президента Украины Владимира Зеленского пошли на искажение международного документа - итогового коммюнике встречи лидеров "нормандской четверки", накануне завершившейся в Париже.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг 4,5 млрд долларов
Сумма требований России к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла 4,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Армия и оружие
В Южной Корее сообщили об испытании КНДР ракетного двигателя
Министр национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду заявил, что 7 декабря КНДР провела испытания ракетного двигателя на полигоне Сохэ.