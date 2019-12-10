Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

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