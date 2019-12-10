Политика

РБКРБКГлава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
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В «Нафтогазе» отказались праздновать победу из-за наличия у РФ «козырей»

Газета.Ru13:19

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

РБК12:46

«Нафтогаз» заявил, что у «Газпрома» остались «козыри» на переговорах

РИА Новости10:41

Глава «Нафтогаза» признал наличие у «Газпрома» «козырей» в споре с Украиной

ТАСС11:39

«Нафтогаз» заявил о козырях «Газпрома» на переговорах по газу

Rambler News Service11:12

«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

RT на русском10:50

В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

РЕН ТВ11:57
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Политика

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В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
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Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
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США ввели санкции против главы грозненского управления МВД

За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
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Владимир Путин прокомментировал дело «Нового величия»

Участники «Нового величия» готовились к боевым действиям и терактам, рассказал президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
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В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

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Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.
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Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Жерар Галлан высказался о возвращении российского хоккеиста Валентина Зыкова в состав команды, передает Sport24.
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В Роструде напомнили, что первая рабочая неделя в 2020 году будет двухдневной.
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В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

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Определились 14 из 16 участников плей-офф футбольной Лиги чемпионов

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Долг Украины перед Россией по евробондам достиг 4,5 млрд долларов

Сумма требований России к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла 4,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

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В Южной Корее сообщили об испытании КНДР ракетного двигателя

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