Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceГлава «Нафтогаза» заявил об обеспеченности Украины газом на зиму

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достигли 19,5 млрд кубометров, что на 4 млрд кубометров, или на 25,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
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«Учитывая это, а также законтрактованные "Нафтогазом" на I квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать — Украина обеспечена газом на следующую зиму», — заявил
 Коболев.
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