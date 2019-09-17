с чего всё началось

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достигли 19,5 млрд кубометров, что на 4 млрд кубометров, или на 25,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Глава «Нафтогаза» заявил об обеспеченности Украины газом на зиму

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Космос У черной дыры в центре нашей галактики проснулся неуемный аппетит Огромная черная дыра в центре нашей галактики заполняется необычайно большим количеством межзвездного газа и пыли, и исследователи пока не понимают, почему.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.

Шоу-бизнес Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков» Телеведущий Владимир Соловьев назвал свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова «шоу фриков», подчеркнув, что ничего другого «ждать было нельзя».

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».

Общество Врач рассказала, чем опасно наращивание ресниц В погоне за красотой не следует забывать о безопасности, предупреждают специалисты Минздрава Подмосковья.

Кино Marvel показали удаленную сцену из «Железного человека» Marvel обнародовала удаленную часть посттитровой сцены из первого «Железного человека», в котором Ник Фьюри говорит Тони Старку о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс.

Кино Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210» На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».

Политика Россия и Китай договорились вместе исследовать Луну «Россия и Китай намерены исследовать поверхность Луны, заниматься вопросами дальнего космоса, создать объединенный центр данных на материалах таких экспедиций», — пояснил Медведев.

Шоу-бизнес Внучка Боярского показала фото в мини-платье 20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.

Политика Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.

Экономика Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5% Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Политика В ООН назвали способ объединения Украины Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выступила с предложением, которое, по мнению представителей международной организации, поможет объединить украинское общество.

Политика Белоруссия и США готовятся объявить о планах вернуть послов Соединенные Штаты и Белоруссия намерены во вторник в Минске объявить о взаимном возвращении послов, сообщил заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.