Энергетика
Rambler News ServiceГлава «Нафтогаза» заявил об обеспеченности Украины газом на зиму
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достигли 19,5 млрд кубометров, что на 4 млрд кубометров, или на 25,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Учитывая это, а также законтрактованные "Нафтогазом" на I квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать — Украина обеспечена газом на следующую зиму», — заявил Коболев.Украина.ру07:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:31, Вашингтон
Спорт
Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года
Советский спорт 11:24
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Гаджеты
Lenovo предложила гибкий смартфон с двойным сочленением
3DNews вчера в 06:38
Космос
У черной дыры в центре нашей галактики проснулся неуемный аппетит
Огромная черная дыра в центре нашей галактики заполняется необычайно большим количеством межзвездного газа и пыли, и исследователи пока не понимают, почему.
Суть событий 14 сентября в 12:54
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
Газета.Ru 07:10
Шоу-бизнес
Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков»
Телеведущий Владимир Соловьев назвал свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова «шоу фриков», подчеркнув, что ничего другого «ждать было нельзя».
URA.Ru 01:58
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 10:11
Общество
Врач рассказала, чем опасно наращивание ресниц
В погоне за красотой не следует забывать о безопасности, предупреждают специалисты Минздрава Подмосковья.
Российская газета 08:37
Футбол
Арсен Венгер может возглавить московский «Спартак»
Реальное время 07:42
Кино
Marvel показали удаленную сцену из «Железного человека»
Marvel обнародовала удаленную часть посттитровой сцены из первого «Железного человека», в котором Ник Фьюри говорит Тони Старку о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс.
Sibnet Новости 06:53
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12
Политика
Россия и Китай договорились вместе исследовать Луну
«Россия и Китай намерены исследовать поверхность Луны, заниматься вопросами дальнего космоса, создать объединенный центр данных на материалах таких экспедиций», — пояснил Медведев.
Известия 09:25
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Политика
Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
Известия 06:48
Общество
Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
Ведомости 04:16
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Интерфакс 08:10
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru вчера в 03:28
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Политика
В ООН назвали способ объединения Украины
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине выступила с предложением, которое, по мнению представителей международной организации, поможет объединить украинское общество.
Lenta.ru 08:15
Политика
Белоруссия и США готовятся объявить о планах вернуть послов
Соединенные Штаты и Белоруссия намерены во вторник в Минске объявить о взаимном возвращении послов, сообщил заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.
ФАН 10:37
Культура
Канал «2×2» выпустил мультсериал, где в одной из серий убивают Алексея Тотального
По сюжету серии герой сериала Александр Бурдашев попадает в 2025 год вместе с Леондом Якубовичем, Вангой и осьминогом Паулем, чтобы «спасти Россию» от «самого жуткого президента страны Алексея Тотального».
Snob.ru 08:19
Гаджеты
На 50% больше кэш-памяти. Появились подробности о процессорах Intel Tiger Lake
В мае компания Intel рассказала о мобильных процессорах Tiger Lake.
iXBT.com 04:52
Футбол
Бывший защитник «Зенита» назвал болельщиков клуба расистами
Экс-защитник «Зенита» Себастьян Пюйгренье поделился мнением о болельщиках «сине-бело-голубых».
Евро-футбол.ру 07:17
Политика
Российский лайнер МС-21 совершил первый международный полет
17.09.19 Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет.
Портал Поиск 01:56