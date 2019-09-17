с чего всё началось

В начале апреля глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Украина намерена в 2019 году увеличить запасы газа в подземных хранилищах газа до 20 млрд кубометров.

Глава «Нафтогаза» заявил об обеспеченности Украины газом на зиму

Игры Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.

Политика Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.

Происшествия Селфи спасло жизнь 28-летней жительнице Ирландии В Ирландии 28-летнюю Стефани Фарнан из графства Уэксфорд обнаружил на полу без сознания ее отец.

Футбол Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала» Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien.

Футбол «Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов Санкт-петербургский «Зенит» и французский «Лион» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество Москву и область накрыл циклон: будет холодно Днем в Москве и области всю неделю ожидается облачная с прояснениями и дождями (небольшими) погода: днем не выше 13 градусов тепла, ночами еще холоднее – всего 1-4 градуса тепла.

Кино Режиссер фильма «К звездам» не думал о том, что картина не выйдет в прокат Режиссер отметил: он не опасался того, что фильм может вообще не выйти в прокат, а думал лишь о том, когда и как это произойдет.

Армия и оружие Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ Министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.

Политика Путин согласился обсудить идеи КПРФ по «ремонту выборной системы» Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его партия готова подготовить поправки в российскую выборную систему, российский лидер согласился обсудить эту идею, следует из стенограммы, размещенной на сайте Кремля.

Экономика Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".

Происшествия Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.

Хоккей Тренер «Нью-Джерси» впечатлен способностями Гусева Ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Рик Ковальски остался доволен дебютом Никиты Гусева в товарищеском матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).

Кино Facebook запретил рекламу фильма «Маленькие чудовища» в России Социальная сеть Facebook запретила к показу рекламные ролики фильма «Маленькие чудовища», в том числе, и в принадлежащем ей приложении Instagram, для жителей России.

Транспорт В Приморье иностранцам запретили работать в сфере транспорта Запрет на привлечение иностранных граждан, работающих в сфере транспорта на основании патентов коснётся более чем 300 иностранцев, ранее получивших патент для работы в Приморье.

Политика США активируют против Венесуэлы «пакт Рио» США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

Здоровье Онкологи перечислили 6 признаков прогрессирующего рака яичек Британские врачи-онкологи назвали шесть основных признаков прогрессирующего рака яичек.

Игры Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Фигурное катание Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с мячом Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».