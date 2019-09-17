Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceГлава «Нафтогаза» заявил об обеспеченности Украины газом на зиму

В начале апреля глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Украина намерена в 2019 году увеличить запасы газа в подземных хранилищах газа до 20 млрд кубометров.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
«Учитывая это, а также законтрактованные "Нафтогазом" на I квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать — Украина обеспечена газом на следующую зиму», — заявил
 Коболев.
Украина.ру07:20

Подробнее о событии

Запасы газа в украинских хранилищах превысили 19 млн куб. метров

REGNUMвчера в 07:16

Украина обеспечена газом на предстоящую зиму, заявили в «Нафтогазе»

РИА Новости07:35

Глава «Нафтогаза» заверил, что заготовил достаточно газа для Украины на зиму

Телеканал 360°10:24

Глава «Нафтогаза» заявил, что Украина обеспечена газом на предстоящую зиму

Газета.Ru08:19

Украина приготовилась зимовать с газом

Lenta.ru10:47

Эксперт заявил о подготовке Украины к срыву транзита газа в ЕС

Rambler News Service09:25

Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,39% - «Укртрансгаз»

ПРАЙМвчера в 15:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 20:42, Вашингтон
Футбол

Кокорин и Мамаев окончательно освободились

Gorodvo.ru 04:05
Игры

Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК

Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Политика

Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным

Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.
Телеканал 360° 17:40
Происшествия

Селфи спасло жизнь 28-летней жительнице Ирландии

В Ирландии 28-летнюю Стефани Фарнан из графства Уэксфорд обнаружил на полу без сознания ее отец.
Медпульс 10:30
Футбол

Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien.
Спорт-Экспресс 18:13
Космос

Последние «Протон-М» пересчитали

Lenta.ru 07:45
Футбол

«Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Санкт-петербургский «Зенит» и французский «Лион» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 15:09
Общество

Москву и область накрыл циклон: будет холодно

Днем в Москве и области всю неделю ожидается облачная с прояснениями и дождями (небольшими) погода: днем не выше 13 градусов тепла, ночами еще холоднее – всего 1-4 градуса тепла.
Московская газета 11:16
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Кино

Режиссер фильма «К звездам» не думал о том, что картина не выйдет в прокат

Режиссер отметил: он не опасался того, что фильм может вообще не выйти в прокат, а думал лишь о том, когда и как это произойдет.
REGNUM вчера в 08:47
Армия и оружие

Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ

Министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
РИА Новости 19:20
Происшествия

В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

REGNUM 08:46
Политика

Путин согласился обсудить идеи КПРФ по «ремонту выборной системы»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его партия готова подготовить поправки в российскую выборную систему, российский лидер согласился обсудить эту идею, следует из стенограммы, размещенной на сайте Кремля.
Интерфакс 17:20
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 11:19
Общество

Актеры Театра Ермоловой выступили в поддержку осужденного Устинова

РБК 08:39
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика

Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Известия 06:48
Хоккей

Тренер «Нью-Джерси» впечатлен способностями Гусева

Ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Рик Ковальски остался доволен дебютом Никиты Гусева в товарищеском матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 04:03
Кино

Facebook запретил рекламу фильма «Маленькие чудовища» в России

Социальная сеть Facebook запретила к показу рекламные ролики фильма «Маленькие чудовища», в том числе, и в принадлежащем ей приложении Instagram, для жителей России.
Фильм Про 08:18
Космос

В этом месяце извергается огромный вулкан на Ио

AstroNews.ru 12:16
Транспорт

В Приморье иностранцам запретили работать в сфере транспорта

Запрет на привлечение иностранных граждан, работающих в сфере транспорта на основании патентов коснётся более чем 300 иностранцев, ранее получивших патент для работы в Приморье.
REGNUM 20:19
Политика

США активируют против Венесуэлы «пакт Рио»

США задействовали Межамериканский договор о взаимной помощи (пакт Рио) против правительства Венесуэлы, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
REGNUM 19:23
Здоровье

Онкологи перечислили 6 признаков прогрессирующего рака яичек

Британские врачи-онкологи назвали шесть основных признаков прогрессирующего рака яичек.
Дни24 вчера в 11:55
Игры

Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей

Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.
News.ru 04:06
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Происшествия

В Неаполе совершено нападение на 2 фанатов «Ливерпуля» перед матчем ЛЧ

Sports.ru 15:44
Фигурное катание

Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с мячом

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.
РИА Новости 12:51
Шоу-бизнес

Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой

Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 10:11
Армия и оружие

Российская армия впервые использовала «Палантин»

Популярная механика 05:39
Политика

Сноуден рассказал в автобиографии о жизни в России

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден представил бердинской публике автобиографию "Постоянная запись: моя история".
РЕН ТВ 18:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное