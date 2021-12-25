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Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии альтернативы российскому газу

Украина пока не может обеспечить поступление газа из альтернативных источников, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ
Глава «Нафтогаза» заявил, что для получения сжиженного газа необходимо модернизировать систему газопроводов из Польши.
РБК
Однако Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор.
Российская газета
С начала сентября 2020-го Украина полностью перешла на покупку голубого топлива из России по виртуальному реверсу — около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины.
РИА Новости

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Глава «Нафтогаза» признал отсутствие альтернативы российскому газу
Газета.Ru05:33
«Нафтогаз» оценил шансы Украины получить газ из альтернативных источников
РБК03:38
Глава «Нафтогаза» Витренко рассказал об отсутствии альтернатив российскому газу
RT на русском23:59
Глава «Нафтогаза» Витренко назвал невозможной подачу газа из альтернативных источников
Lenta.ru00:16
Глава «Нафтогаза» признал зависимость Украины от России
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Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии альтернатив российскому газу
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