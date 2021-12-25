КоммерсантъГлава «Нафтогаза» заявил об отсутствии альтернативы российскому газуУкраина пока не может обеспечить поступление газа из альтернативных источников, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.КоммерсантъГлава «Нафтогаза» заявил, что для получения сжиженного газа необходимо модернизировать систему газопроводов из Польши.РБКОднако Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор.Российская газетаС начала сентября 2020-го Украина полностью перешла на покупку голубого топлива из России по виртуальному реверсу — около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомНародные новостиПрофильПятый каналLife.ruРЕН ТВВечерняя МоскваУтроРБКЭкономика сегодняРусская ПланетаГазета.RuЦентральная Служба НовостейСлово и ДелоНТВФАНПолитика СегодняREGNUMКомсомольская правдаНациональная служба новостейПодробнее о событииГлава «Нафтогаза» признал отсутствие альтернативы российскому газуГазета.Ru05:33«Нафтогаз» оценил шансы Украины получить газ из альтернативных источниковРБК03:38Глава «Нафтогаза» Витренко рассказал об отсутствии альтернатив российскому газуRT на русском23:59Глава «Нафтогаза» Витренко назвал невозможной подачу газа из альтернативных источниковLenta.ru00:16Глава «Нафтогаза» признал зависимость Украины от РоссииURA.Ru00:09Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии альтернатив российскому газуИзвестия02:12Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко признал отсутствие альтернативы российскому газуРИА Новости23:41Показать ещёОценить574Поделиться