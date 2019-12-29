Политика

ТАССТАССГлава «Нафтогаза» сообщил, что тексты соглашений по транзиту газа пока не согласованы

Российская и украинская стороны на переговорах в Вене к вечеру субботы не смогли согласовать тексты соглашений в рамках исполнения договоренностей по транзиту газа. Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Согласованных с «Газпромом» текстов соглашений на транзит газа еще нет - «Нафтогаз»

ПРАЙМ15:40

«Нафтогаз» заявил о «борьбе за каждую запятую» в соглашении с «Газпромом»

РБК17:37

Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии согласованного текста соглашения по транзиту газа

Коммерсантъ17:36

Глава «Нафтогаза» сообщил, что тексты соглашений по транзиту газа пока не согласованы

ТАСС18:29

Газпром и «Нафтогаз» пока не смогли согласовать текст договора

Взгляд.ру17:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:44, Ашберн
Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Известия 14:37
Политика

Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
REGNUM 08:59
Политика

Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
News.ru вчера в 10:22
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Канаде

Владельцы ресторана морепродуктов в Канаде не одобрили бронь столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Mirror.
Известия 15:43
Политика

Мадуро объявил президента Колумбии врагом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке является национальным врагом, поскольку Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в Боливарианской Республике.
ТАСС 18:12
Гаджеты

Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold

Ferra 26 декабря в 12:08
Политика

Познер охарактеризовал окружение Путина

Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Lenta.ru 08:18
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 16:19
Политика

Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти

Власти Сирии готовятся подать иск против США в связи с разграблением нефтяных ресурсов страны.
Мой Брянск 26 декабря в 01:20
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
РИА Новости 13:18
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Известия 17:07
Общество

Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
ТАСС 15:36
Наука

Вулканизм оказался связан с вращением Земли

Популярная механика 11:50
Авто

Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta

В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
МонаВиста вчера в 12:44
Происшествия

В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
РИА Новости 13:39
Общество

В столичный парк «Зарядье» завезли снег

Вести.Ru 02:45
Армия и оружие

Ливия запросила военную поддержку у Турции

РИА Новости 26 декабря в 15:44
Общество

Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
ТАСС Наука вчера в 05:19
Армия и оружие

Боевики атаковали сирийскую армию в Идлибе

Террористы два раза атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, сообщил 28 декабря руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Известия 14:51
Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
ТАСС 25 декабря в 16:11
Происшествия

В Казахстане разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
РИА Новости 26 декабря в 23:05
Происшествия

ФСИН сняла электронные браслеты с сестер Хачатурян

РИА Новости 07:45
Армия и оружие

Американский беспилотник замечен у границ Крыма

По информации ресурса, беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 вылетел с базы НАТО на Сицилии и держал путь к линии разграничения в Донбассе.
ТК Звезда вчера в 23:14
Футбол

Пеллегрини уволен с поста главного тренера «Вест Хэма»

LiveResult.Ru 16:36
Спорт

Карлсен лидирует на чемпионате мира по рапиду в Москве

Норвежец Магнус Карлсен возглавил турнирную таблицу чемпионата мира по рапиду после десяти туров.
RT на русском вчера в 14:25
Происшествия

В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году

В 2019 году в США было совершено 41 массовое убийство, 33 из них были массовыми расстрелами.
Коммерсантъ 17:59
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM вчера в 04:15
Общество

В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря

Российская газета 11:16
Политика

Экс-глава МИД Латвии заявил, что страна «поддакивает» США и ЕС

Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что у страны нет своей внешней политики, Латвия "поддакивает" США и ЕС, которые занимаются демонизацией России.
РИА Новости 14:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное