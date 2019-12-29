Российская и украинская стороны на переговорах в Вене к вечеру субботы не смогли согласовать тексты соглашений в рамках исполнения договоренностей по транзиту газа. Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Глава «Нафтогаза» сообщил, что тексты соглашений по транзиту газа пока не согласованы

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