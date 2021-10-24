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Глава «Нафтогаза» заявил о возможности скидки «Газпрому» на дополнительный транзит

«Нафтогаз» может предоставить «Газпрому» дополнительные транзитные мощности на особых условиях, сказал глава компании Юрий Витренко.
Коммерсантъ
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сделать Газпрому скидку в размере 50 процентов на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в год.
РИА Новости
Витренко рассказал, что организация такого транзита «может быть на 50% ниже», чем стоимость, предусмотренная в транзитном контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом».
Взгляд.ру
Эксперты связывают рост цен с низкой заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.
ПРАЙМ

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