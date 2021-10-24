В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сделать Газпрому скидку в размере 50 процентов на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в год.
Россияне значатся в нем в категории Homeless Nationalities ("бездомные национальности") — к ней относятся граждане государств, на территории которых нет американского консульства, а также тех стран, ситуация в которых, по мнению США, не позволяет обрабатывать заявки на визы из-за сокращения дипломатического персонала.