РИА НовостиГлава Navigator Principal Investors Шостак: американский бизнес хотел бы остаться в России"Американский бизнес, включая фармацевтические компании, поставщиков товаров широкого потребления, компании сферы шоу-бизнеса, заинтересованы в том, чтобы остаться в России", - сказал Шостак.РИА НовостиКомментируя спекуляции о "дефолте российской экономики", собеседник агентства заявил, что ввиду уже имеющихся санкций дефолт как таковой не будет иметь большого значения.РИА НовостиСобеседник агентства также указал на то, что перевод оплаты за российскую продукцию в рубли является позитивным вкладом в укрепление российской национальной валюты.РИА НовостиМеждународное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт).РИА НовостиЧитать далееСвернутьОценить3Поделиться