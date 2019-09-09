Экономика
РИА НовостиГлава Nissan покинет пост 16 сентября
Глава японского автоконцерна Nissan Хирото Саикава покинет свой пост 16 сентября, об этом было объявлено в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
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Происшествия
Напавший на Памфилову признал вину
Напавший на дом главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой признал вину и дал показания.
Газета.Ru 09:12
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Общество
Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре
Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал выступление певца Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре, которое показалось присутствующим зрителям странным.
Известия 08:03
Общество
Найдено решение одной из сложнейших математических задач
За последние десятилетия были найдены решения для всех чисел, кроме 33 и 42.
РИА Новости 09:22
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Футбол
«Интер» не намерен отпускать Шкриньяра в «Манчестер Сити»
Несмотря на интерес «Сити», в клубе намерены отклонить все предложения, даже если английский клуб будет готов заплатить прописанные в контракте 60 миллионов евро.
Спорт-Экспресс 06:12
Политика
Миллер назвал условие продажи газа Украине со скидкой
Как отметил глава "Газпрома" уже по завершению встречи особенно детально обговаривали вопрос того, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту.
Газета.Ru 10:21
Футбол
Английские скауты просматривали Дзюбу в матче с Шотландией
На матче сборной России с Шотландией присутствовало несколько представителей скаутских отделов английских клубов, сообщил источник Федерального агентства новостей.
ФАН 07 сентября в 09:32
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Экономика
В ГД предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили установить единую минимальную цену на табачные изделия. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 07:28
Футбол
Толстый король. Слуцкий шутит над своим образом из «Игры престолов»
В знак благодарности Слуцкий выложил фото, на котором он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов».
Спорт-Экспресс 07:18
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первое занятие годовалой дочери в бассейне
Например, звезда отдала дочь на занятия в бассейне. И вчера Лера показала, как прошел первый урок Маши в воде.
Летидор 02:26
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Здоровье
Голикова предлагает провести в регионах инвентаризацию здравоохранения
«Регионам придется провести инвентаризацию системы здравоохранения для того, чтобы понять как модернизировать систему обязательного медицинского страхования», — уточнила Голикова.
REGNUM 03:50
Кино
Умер актер из фильмов Сталлоне и Чака Норриса Джон Уэсли
Российская газета 08:36
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика
Матвиенко назвала условия выдвижения в спикеры Совфеда на новый срок
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условия, при которых она согласится выдвигаться в спикеры верхней палаты российского парламента на новый срок.
Московский Комсомолец 09:11
Авто
Lada Vesta Cross заметили в новом голубом цвете
Седан LADA Vesta Cross, официальная цветовая гамма которого состоит из десяти цветов, могла пополниться новым цветом.
Автоновости дня 04:09
Музыка
Чеченские силовики задержали самодеятельных певцов Вахараговых
Кавказский узел 05:38
Армия и оружие
Ушёл из жизни участник обороны Севастополя
Севастопольская региональная общественная организация ветеранов выражает соболезнование родным и близким Владимиров Петровича в связи с уходом из жизни патриота Севастополя и России.
Вести.Севастополь 03:47
Политика
США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Политика
В Крыму посоветовали США «не лезть с оценками» выборов на полуострове
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявления США о легитимности выборов в Крыму и Севастополе "грубым вмешательством" во внутренние дела региона и посоветовал Штатам разобраться со своими выборами, а не "лезть с правовыми оценками".
РИА Новости 08:56
Политика
Украинский террорист Захтей попросил Путина о помиловании
Приговоренный к 6,5 годам колонии строгого украинский диверсант Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.
ИА Новороссия 08:40
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».
RT на русском 08:08
Теннис
Рафаэль Надаль: Медведев еще выиграет свой «Большой шлем»
В финале Надаль в пяти сетах победил российского теннисиста Даниила Медведева. Надаль в четвертый раз выиграл US Open.
Вести.Ru 02:20
Происшествия
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево
В Краснодаре после падения дерева на территории детского сада № 48 скончалась одна из пострадавших малышей - двухлетняя девочка.
Российская газета 06:06