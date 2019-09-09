Политика
Quto.ruГлава Nissan уходит в отставку из-за коррупционного скандала
Глава Nissan Хирото Саикава объявил о своей отставке. Свой пост он покинет как только будет найден его преемник. Вчера издание Nikkei сообщило со ссылкой на источники, что Саикава объявил о своем решении нескольким топ-менеджерам компании, но не уточнил сроки.
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Глава Nissan намерен уйти в отставку из-за того, что получал лишнюю зарплату
Коммерсантъвчера в 12:33
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:40, Вашингтон
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Общество
Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно
Самое большое в истории России круизное судно Spectrum of the Seas пришло во Владивосток.
Известия вчера в 23:59
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика
Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс 00:16
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 07 сентября в 11:59
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Хабиров лидирует с 82% на выборах главы Башкирии
Врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы республики с 81,87% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 83,78% протоколов.
РИА Новости вчера в 20:20
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16
Политика
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости вчера в 07:33
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Коммерсантъ вчера в 21:08
Автоспорт
Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru вчера в 13:37
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Политика
Беглов лидирует в Петербурге после обработки 1,48% протоколов
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 74,46% голосов после обработки 1,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости вчера в 15:33
Авто
Серийное производство микроавтобусов наладили на автозаводе в Сирии
В промышленной зоне в пригороде сирийской столицы на единственном в республике автозаводе налажено серийное производство микроавтобусов.
ФАН вчера в 22:24
Политика
В Волгограде кандидат умер на избирательном участке
Аргументы недели вчера в 05:57
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Происшествия
Памфилова захотела взять на работу напавшего на нее мигранта
Преступник влез через окно на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером и сбежал, ничего не взяв.
Lenta.ru вчера в 22:55
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru вчера в 09:59
Кино
Том Хэнкс сыграет в фильме про космонавта Мэтта Мэйсона
Игрушка, которая появилась в США в 1966 году, стала дико востребованной у детей. Коллекция фигурок посвящена миссии космонавта на Луне.
iReactor 00:26
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC
Сегодня ночью в Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC-242, главным событием которого стал бой в лёгкой весовой категории между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
Алтайская правда 07 сентября в 22:44
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Наука
Препараты для снижения уровня глюкозы защитили от болезней почек
Ингибиторы SGLT2 — класс препаратов, которые используются для снижения уровня глюкозы при диабете второго типа, — помогают против почечной недостаточности.
N+1 07 сентября в 07:53
Политика
Порошенко высмеяли за слова о причастности к обмену заключенными
Экс-президент Украины Петр Порошенко попал под шквал критики после публикации поста о своей причастности к обмену заключенными между Россией и Украиной.
Наша версия вчера в 03:47
Общество
Жертвами жары во Франции стали более полутора тысяч человек
Российская газета вчера в 22:37
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики 8 сентября два раза нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 01:17
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 23:18
Политика
В Абхазии на выборах президента побеждает Хаджимба
Аргументы и Факты вчера в 23:57