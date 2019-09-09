Экономика
Quto.ruГлава Nissan уходит в отставку из-за коррупционного скандала
Глава Nissan Хирото Саикава объявил о своей отставке. Свой пост он покинет как только будет найден его преемник. Вчера издание Nikkei сообщило со ссылкой на источники, что Саикава объявил о своем решении нескольким топ-менеджерам компании, но не уточнил сроки.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Общество
Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов
Компетенции почти половины россиян (45,5 процента) окажутся невостребованными к 2030 году.
Lenta.ru 20:17
Наука
Шведский ученый предложил есть людей для спасения планеты
Шведский ученый по имени Магнус Седерлунд нашел весьма оригинальное решение всех экологических проблем Земли.
Дни24 05:15
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Происшествия
В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов
В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
РБК 18:12
Политика
Зеленский поедет в США 23 сентября
Глава МИД Украины Вадим Пристайко подтвердил, что украинский президент Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.
Политика Сегодня 06:48
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости вчера в 17:14
Политика
Пенсионная реформа 2024 года коснется только женщин
Женщинам поднимут возраст выхода на пенсию до 65 лет, то есть уравняют в правах с мужчинами.
Deita.ru вчера в 21:15
Политика
Александр Беглов лидирует на выборах в Петербурге
АБН вчера в 14:19
Хоккей
Кучеров считает,что он непопулярен в России
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выразил мнение, что в России у него не очень большая популярность.
Sportbox.RU 19:25
Футбол
Станислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было
Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru 18:40
Политика
Власти 48 штатов проведут антимонопольное расследование против Google
Власти 48 американских штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико начинают расследование по подозрению компании Google, принадлежащей американской корпорации Alphabet, в нарушении антимонопольного законодательства.
ТАСС 15:17
Политика
Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах
4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.
RT на русском 19:42
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
Известия 04:13
Футбол
Сусаета, проведший 22 года в «Атлетике», перешел в «Гамба Осака»
В системе «Атлетика» футболист провел в общей сложности 22 года.
Sport24.ru 04:14
Космос
Лунный индийский модуль «Викрам» совершил жесткую посадку
Телеканал 360° 02:27
Происшествия
Все члены экипажа перевернувшегося у берегов США судна спасены
Спасатели извлекли из трюма перевернувшегося у атлантического побережья штата Джорджия грузового судна Golden Ray последнего из остававшихся там членов экипажа.
ТАСС 19:07
Космос
Объяснено «зловещее молчание» инопланетян
Lenta.ru 09:43
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов мэра Новосибирска
По предварительным данным, действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выдвинутый КПРФ, набирает чуть больше половины голосов — 50.62% На втором месте Сергей Бойко — самовыдвиженец, координатор новосибирского штаба Навального.
ЧС-ИНФО вчера в 13:40
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян обнаружена волчанка
Американские СМИ пишут, что у Ким Кардашьян обнаружена неизлечимая болезнь.
Свободная Пресса 15:22
Космос
Узбекистан до конца 2020 г. проведет космическое зондирование земель
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на необходимость полного завершения до конца 2020 года начатой в этом году работы по космическому зондированию, что позволит достоверно оценить реальное состояние земель и посевов, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07 сентября в 04:50
Армия и оружие
Венесуэла начинает масштабные военные учения на границе с Колумбией
Венесуэла во вторник начинает 18-тидневные военные учения на приграничной Колумбии территории.
Политика Сегодня 18:47
Происшествия
Водитель иномарки сбил насмерть женщину на МКАД
Женщина погибла в аварии на западе столицы, ее сбил водитель иномарки, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД РФ по Москве.
Вечерняя Москва 19:08
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14