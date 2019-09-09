Экономика
Quto.ruГлава Nissan уходит в отставку из-за коррупционного скандала
Глава Nissan Хирото Саикава объявил о своей отставке. Свой пост он покинет как только будет найден его преемник. Вчера издание Nikkei сообщило со ссылкой на источники, что Саикава объявил о своем решении нескольким топ-менеджерам компании, но не уточнил сроки.
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Политика
Госдума открывает осеннюю сессию
Заседание откроет выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который расскажет о приоритетах работы нижней палаты парламента как в законодательной сфере, так и в сфере международных отношений.
REGNUM вчера в 17:01
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
РИА Новости 01:12
Происшествия
Суд в Китае приговорил к смертной казни похитителя и убийцу ребенка
Суд средней ступени города Сианя на северо-западе Китая приговорил к смертной казни Лина Юаньцзе за похищение и убийство несовершеннолетнего, его сообщник Чжао Юйхао получил пожизненный тюремный срок.
Известия 01:33
Космос
Некоторые озера на Титане образовались на местах взрывов резервуаров с азотом
Credit: NASA/JPL/Space Science Institute Однако новая альтернативная модель для некоторых небольших озер (десятки километров в поперечнике) переворачивает эту теорию с ног на голову: она предлагает очаги жидкого азота в нагретой коре Титана, который при взрыве создает кратеры, затем заполняющиеся жидким метаном.
Ин-спейс.ру вчера в 12:33
Общество
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:55
Происшествия
В штабах Навального в пяти городах идут обыски
В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
Коммерсантъ 02:27
Происшествия
Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе
Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в столовой школы Междуреченска, ожоги получили четверо детей.
ТАСС 02:08
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Общество
Назначен новый глава челябинского управления капстроительства
В Челябинске назначен новый руководитель городского управления капитального строительства.
REGNUM 01:01
Хоккей
Овечкин упал с велосипеда и разбил в кровь лицо
Газета.Ru вчера в 13:34
Технологии
«Сибур» создал радиомаяк для навигации персонала на производстве
Уникальный радиомаяк для системы внутренней навигации персонала на производстве разработали специалисты «Сибура».
REGNUM 02:26
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru вчера в 14:09
Здоровье
Минздрав настаивает на приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам
На скорейшем принятии поправок, которые введут в законодательство такую норму, настаивает Минздрав РФ.
Российская газета 02:35
Культура
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили к Урганту
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили в программу «Вечерний Ургант».
Моменты 08 сентября в 05:19
Политика
Британский парламент повторно отверг предложение Джонсона о выборах
Британский парламент повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о внеочередных всеобщих выборах.
РИА Новости вчера в 19:37
Кино
Новый Джокер никогда не встретится с новым Бэтменом
Новый Джокер в исполнении Хоакина Феникса никогда не встретится в одном фильме с новым Бэтменом в исполнении Роберта Паттинсона.
Kinonews.ru 02:14
Космос
«Калашников» может создать быстроходный катер для спасения космонавтов
Не исключаю, что концерн "Калашников" представит свои предожения по быстроходному морскому средству, которое будет обладать необходимой мореходностью, автономностью и специальным техническим оборудованием для оказания технической поддержки экипажа", - сказал Рогозин в понедельник журналистам по итогам встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
ТАСС вчера в 07:34
Происшествия
В Челябинске из психбольницы сбежали два ранее судимых пациента
В Челябинске из психоневрологической больницы сбежали двое мужчин, находящихся на принудительном лечении.
Znak.com 01:08
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Шоу-бизнес
Замок Пугачевой и Галкина потребовали снести после доноса соседей
По словам Михайлова, жалобу на замок Пугачёвой и Галкина подал один из жителей деревни Грязь — врач по образованию.
URA.Ru 08 сентября в 11:58
Политика
ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину
Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".
Российская газета вчера в 20:44
Экономика
Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из «черных списков»
Банки России реабилитировали 15 тысяч клиентов, ранее попавших в "черные списки" в связи подозрениями на нарушение антиотмывочного законодательства.
Российская газета вчера в 13:21
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Финансы
Bloomberg сообщило об увеличении Россией золотых резервов
За последние 10 лет Россия в четыре раза увеличила свои золотые резервы, заработав миллиарды долларов из-за повышения стоимости драгоценного металла на фоне эскалации торговых отношений США и Китая.
Известия вчера в 09:41
Экономика
Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января
Российское Министерство промышленности и торговли предложило правительству с 1 января 2020 года повысить утилизационный сбор на автомобили.
Известия 01:51