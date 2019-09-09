Политика

Quto.ruQuto.ruГлава Nissan уходит в отставку из-за коррупционного скандала

Глава Nissan Хирото Саикава объявил о своей отставке. Свой пост он покинет как только будет найден его преемник. Вчера издание Nikkei сообщило со ссылкой на источники, что Саикава объявил о своем решении нескольким топ-менеджерам компании, но не уточнил сроки.
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Глава Nissan Хирото Саикава уйдет в отставку с 16 сентября

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Глава Nissan Хирото Саикава покинет свой пост 16 сентября

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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
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