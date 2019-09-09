Экономика
Quto.ruГлава Nissan уходит в отставку из-за коррупционного скандала
Глава Nissan Хирото Саикава объявил о своей отставке. Свой пост он покинет как только будет найден его преемник. Вчера издание Nikkei сообщило со ссылкой на источники, что Саикава объявил о своем решении нескольким топ-менеджерам компании, но не уточнил сроки.
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Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Гаджеты
Apple презентует 10 сентября новые модели iPhone
Пятый канал вчера в 21:16
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Экономика
Доход российских компаний от экспорта СПГ за семь месяцев вырос на 75%
Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - июле 2019 года увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 75% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. - до $4,961 млрд.
ТАСС 04:19
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Авто
Volkswagen презентовал серийный электромобиль ID.3
Компания Volkswagen презентовала электромобиль ID.3, который стал первой серийной машиной с электромотором в истории марки.
Коммерсантъ 03:03
Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Политика
Польша заявила об отмене судом ЕС решения о допуске «Газпрома» к газопроводу Opal
Европейский суд встал на сторону Польши в споре о допуске «Газпрома» к мощностям газопровода Opal (сухопутный отвода газопровода Nord Stream, проходит из РФ в Германию по дну Балтийского моря).
Коммерсантъ 04:47
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Происшествия
В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов
В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке проверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
РБК вчера в 18:12
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости вчера в 06:49
Спорт
Александр Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России
Трехкратный призер чемпионатов мира по биатлону Александр Логинов подписал контракт с СБР на следующий сезон.
Вести.Ru 03:55
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Армия и оружие
«Матрешка» в космосе: в КНР рассказали о секретном российском спутнике
Российская газета 03:25
Общество
Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату
Чуть менее половины опрошенных россиян готовы получать зарплату в конверте, свидетельствует опрос портала Superjob, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:03
Здоровье
Минздрав требует приравнять вейпы и кальяны к сигаретам
В Министерстве здравоохранения настаивают на том, чтобы приравнять вейпы и другие электронные устройства к сигаретам, сообщает «Российская газета».
Дума ТВ 03:21
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Экономика
В Забайкалье пенсионеры получат доплату к пенсии
По инициативе главы региона Александра Осипова, Законодательное собрание приняло закон, согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров составит на будущий год 9829 рублей.
Российская газета 02:44
Армия и оружие
Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
РИА Новости 03:53
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru вчера в 16:01
Политика
Путин помиловал десять выданных Украине заключённых
Президент России Владимир Путин помиловал десять украинских граждан из 35 выданных Незалежной в рамках договорённостей о взаимном обмене.
News.ru 03:57