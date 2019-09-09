Экономика
ИнтерфаксГендиректор Nissan уйдет в отставку 16 сентября
Хирото Саикава оставит пост гендиректора Nissan Motor 16 сентября, сообщила пресс-служба компании. Он заявил совету директоров, что хочет уйти в отставку, ему предложили уволиться с этой даты, он согласился.
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Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
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В Болгарии из-за шпионажа задержан секретарь движения «Русофилов»
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Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам
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Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
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Некоторые озера на Титане образовались на местах взрывов резервуаров с азотом
Оказалось, что эти бассейны создавались не аналогично карстовым озерам на Земле, а в результате взрывов резервуаров с азотом, запертых в нагретой коре спутника.
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Анна Седокова в третий раз появилась на обложке Playboy
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Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
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