Экономика
Quto.ruГлава Nissan уходит в отставку из-за коррупционного скандала
Глава Nissan Хирото Саикава объявил о своей отставке. Свой пост он покинет как только будет найден его преемник. Вчера издание Nikkei сообщило со ссылкой на источники, что Саикава объявил о своем решении нескольким топ-менеджерам компании, но не уточнил сроки.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 04:10, Вашингтон
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Происшествия
В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
В Геленджике случилось ЧП на центральном рынке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 04:01
Происшествия
В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице
Один человек погиб, 19 пострадали при пожаре в клинике в городе Дюссельдорф на западе Германии, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу.
РИА Новости 02:53
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Российская газета 02:03
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Политика
NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России
США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Политика
Трамп заявил о готовности содействовать переговорам России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов оказать содействие переговорам между Россией и Украиной.
Известия вчера в 15:55
Футбол
ЦСКА выкупит бразильского новичка Сантоса
Газета.Ru 03:44
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Происшествия
В штабах Навального в пяти городах идут обыски
В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
Коммерсантъ 02:27
Космос
Ученые объяснили, почему инопланетяне не подают сигналы на Землю
Издание Science Alert рассказалов, что астрономы из Университета Рочестера сделали вывод, согласно которому в нашей Галактике может обитать огромное количество различных инопланетных цивилизаций, которые осваивают галактику с такой же медленной скоростью, как и земляне, из-за чего они еще просто не успели вступить в контакт с человечеством.
Ferra вчера в 14:43
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.
ТАСС вчера в 13:03
Гаджеты
Умный телевизор Redmi TV появился в продаже
Бренд Redmi дал старт китайским продажам умного телевизора Redmi TV, который был представлен пару недель назад.
Megaobzor.com 03:09
Общество
УГМК разрешили строить Ледовую арену на месте взорванной телебашни
Многофункциональный комплекс на месте взорванной телебашни сможет принимать соревнования уровня чемпионатов Европы и мира по 11 видам спорта, включая хоккей, фигурное катание, баскетбол, волейбол и мини-футбол.
Екатеринбург-ТВ 03:54
Спорт
Скончался 60-летний житель Екатеринбурга, преодолевший 30 км вплавь
RuNews24.ru вчера в 17:12
Наука
Создан «плащ-невидимка», скрывающий объекты от волн воды
Planet Today 07 сентября в 03:31
Экономика
В России почти на четверть подорожали авиабилеты
В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть.
REGNUM 01:05
Общество
Более половины россиян назвали видеоигры вредными
Более половины россиян (58%) заявили, что от видеоигр больше вреда, чем пользы.
Известия 00:09
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Авто
Официально представлен серийный электрический хэтчбек Volkswagen ID.3
Габаритная длина пятидверного хэтчбека составляет 4261 мм, ширина 1809 мм, высота 1552 мм, колёсная база 2765 мм.
За рулем Кубань вчера в 15:07
Политика
Рада приняла в первом чтении проект о процедуре импичмента президента
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что одним из первых законопроектов, который он внесет на посту главы государства, будет закон о процедуре импичмента.
РИА Новости 04:01
Политика
Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме
По итогам прошлых выборов депутатов Мосгордумы явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" — 28 мандатов; также в столичный парламент прошли пять представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и десять самовыдвиженцев.
РИА Новости вчера в 01:55
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Армия и оружие
Трамп: США увеличили военные расходы из-за России и Китая
В понедельник, 9 сентября Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Северной Каролины, сделал заявление, в котором отметил, что американская администрация вынужденно занялась перестройкой своих вооруженных сил и пошла на увеличение военные расходы, во многом из-за России и Китая.
Военное дело 00:53
Кино
Тимур Бекмамбетов вернет мертвых к жизни
По сюжету, в недалеком будущем Ватикан найдет способ возвращать мертвых к жизни.
Комсомольская правда 04:00
Происшествия
У берегов Приморья российские моряки спасли северокорейского рыбака
REGNUM вчера в 23:00