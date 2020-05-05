Политика

РИА НовостиРИА НовостиМэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
Читать в источнике
Комментировать503
с чего всё началось

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Сразу после назначения Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016-м.
РИА Новости09:11

Подробнее о событии

Глава Нижнего Новгорода Панов на новой должности будет заниматься развитием СМП и Арктики

ТАСС12:27

Владимир Панов займет должность спецпредставителя по Арктике

Открытый Нижний10:32

Владимиру Панову предложили федеральный пост

Newsroom2407:13

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

РИА Новости09:11

«Единственный достойный» или «самый бесполезный»? 10 ярких мнений читателей NN.RU о мэре Панове

Нижний Новгород on-line11:11

Мэр Нижнего Новгорода подал в отставку

Коммерсантъ09:24

Депутатам огласили повестку внеочередного заседания думы Нижнего Новгорода

КозаПресс07:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:45, Ашберн
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,6K
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости 11:14
223
Общество

Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах

По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах.
SM News 06:18
10
Общество

Илон Маск поможет Тому Крузу снять кино в космосе

Discover24 06:53
11
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова сообщила об увольнении по собственному желанию главврача горболинцы номер 1, которая была закрыта на карантин из-за массового заражения едперсонала коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 12:02
24
Авто

Компания Nissan ограничит свое присутствие в Европе

Компания Nissan планирует сократить свое присутствие в Европе и сосредоточиться на трех рынках: США, Китае и Японии.
Автоновости дня 01:54
6
Кино

Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома

Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России вчера в 07:16
1
Футбол

«Барселона» может продать права на название стадиона на 25 лет

Чемпионат 12:07
Энергетика

Компания сооснователя Yota вложится в СПГ-проект в Якутии

Компания сооснователя Yota Альберта Авдоляна инвестирует более 10 миллиардов долларов в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Компания 06:27
26
Игры

Энтузиасты завершают работу над фанатским ремастером Resident Evil 4

Авторы ремастера заявили, что вскоре завершат создание пятой главы, но не уточнили, когда именно игрокам стоит ждать выхода Resident Evil 4 HD Project.
OAnews 03 мая в 09:24
2
Общество

Мантуров рассказал о ситуации с производством масок в России

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские предприятия справились с наращиванием производства медицинских масок за два месяца.
RT на русском 11:14
6
Хоккей

«Матч ТВ» покажет 9 мая победный хоккейный матч Россия — Германия

Lenta.ru 11:38
Наука

Создано способное победить коронавирус антитело

Lenta.ru 07:14
408
Происшествия

В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади

Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
REGNUM 11:14
288
Политика

Киевский посол поспорил со Шредером о возвращении Крыма Украине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Крыма Киеву.
Политика Сегодня вчера в 00:26
1,8K
Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
870
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
632
Общество

Сын Рудковской и Плющенко ответил на критику Аршавина

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр на своей странице в соцсети ответил на слова футболиста Андрея Аршавина о том, что родители заставляют его сниматься в видео для Instagram.
Вечерняя Москва 04:18
26
Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
147
Общество

Великобритания стала второй в мире по числу умерших от коронавируса

Ранее на втором месте была Италия. Там число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки выросло на 236 человек.
Московский Комсомолец 12:33
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020 года.
RT на русском 09:46
184
Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
560
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3K
Футбол

Василий Уткин назвал лучшего футбольного тренера в истории

Футбольный журналист и видеоблогер Василий Уткин назвал самого лучшего футбольного тренера в истории.
Евро-футбол.ру 11:56
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
5
Космос

Китай запустил ракету с прототипом пилотируемого космического корабля

Ракета вывела на орбиту прототип пилотируемого космического корабля нового поколения, сообщает Центральное телевидение Китая.
Коммерсантъ 09:05
3
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
1,6K
Здоровье

В Калининградской области более 300 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
6,4K
Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
694
Политика

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России.
BFM.ru 02:16
1,7K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Александрович Панов
Российский политик
Российский политик. Мэр Нижнего Новгорода с 17 января 2018 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, член Генерального совета партии «Единая Россия», председатель нижегородского регионального отделения «Опора России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное