Политика
РИА НовостиМэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
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с чего всё началось
Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Сразу после назначения Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016-м.РИА Новости09:11
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«Единственный достойный» или «самый бесполезный»? 10 ярких мнений читателей NN.RU о мэре Панове
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:45, Ашберн
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