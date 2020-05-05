Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Сразу после назначения Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016-м.

с чего всё началось

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Общество Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. 497

Общество Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений. 1

Армия и оружие Академик РАН предупредил о риске ядерной войны из-за действий США Москва, 5 мая 2020, 07:32 — REGNUM Действия Соединённых Штатов, связанные с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (СНВ-3), влекут за собой риски роста угрозы ядерной войны, заявил 4 мая научный руководитель Института США и Канады РАН, академик Сергей Рогов в беседе с «Московским комсомольцем». 87

Экономика ФАС разрешила регионам отменять электрички Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам либо сокращать число электричек, либо пересматривать тарифы перевозок. 2

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 6,2K

Футбол Сергей Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом» Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о ситуации с его контрактом с «Зенитом». Он истекает 30 июня текущего года.

Хоккей Андрей Костицын покинул минское «Динамо» Во вторник, 5 мая, хоккейный клуб «Динамо» (Минск) в твиттере сообщил, что контракт с 35-летним Андреем Костицыным продлён не будет.

Общество В Свердловской области медики за сутки выявили 133 случая коронавируса По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 188

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей. 901

Политика Тимошенко официально стала долларовым миллионером Руководитель украинского объединения и парламентской фракции "Баткивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером. 127

Происшествия Рыбинский полицейский застрелил собаку, охраняющую пьяного хозяина Стрельбе предшествовали долгие попытки полицейских выяснить, как чувствует себя лежащий мужчина, однако подобраться к нему не удавалось — пес охранял хозяина и не подпускал к нему посторонних. 122

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала. 30

Общество 822 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье За все время в Подмосковье было 2408 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 788