Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
Читать в источнике
Комментировать73
с чего всё началось

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку

Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Сразу после назначения Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016-м.
РИА Новости09:11

Подробнее о событии

Мэр Нижнего Новгорода подал в отставку

Коммерсантъ09:24

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку

РИА Новости09:11

Источник: Владимир Панов переходит на новую федеральную должность

Открытый Нижний06:59

Владимир Панов уходит с поста мэра Нижнего Новгорода

Нижний Новгород on-line07:50

Казачкова покинула пост первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода

КозаПресс09:40

Владимиру Панову предложили федеральный пост

Newsroom2407:13

Источник: глава Нижнего Новгорода Владимир Панов намерен оставить свой пост

ТАСС09:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:47, Ашберн
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
497
Общество

Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений.
Live24 05:20
1
Шоу-бизнес

Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына

Ранее блогер Лена Миро прокомментировала новости о возможном психическом расстройстве сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
ФАН вчера в 14:22
18
Общество

Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию

Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:09
82
Армия и оружие

Академик РАН предупредил о риске ядерной войны из-за действий США

Москва, 5 мая 2020, 07:32 — REGNUM Действия Соединённых Штатов, связанные с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (СНВ-3), влекут за собой риски роста угрозы ядерной войны, заявил 4 мая научный руководитель Института США и Канады РАН, академик Сергей Рогов в беседе с «Московским комсомольцем».
REGNUM 00:32
87
Экономика

ФАС разрешила регионам отменять электрички

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам либо сокращать число электричек, либо пересматривать тарифы перевозок.
РБК 09:15
2
Общество

В Карелии выявили 12 новых случаев коронавируса

На утро 5 мая в Карелии выявлено 103 случая коронавируса.
ГТРК Карелия 02:23
17
Общество

Жертв гигантских азиатских шершней обнаружили в США

Как считают ученые, к которым обратилось CNN, пчелы стали жертвами гигантских азиатских шершней.
ИА Красная Весна 03 мая в 10:25
1
Политика

Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы.
РБК 07:25
290
Общество

Шеф-повар рассказал о меню на банкете в честь Дня Победы в Кремле

Наша версия 06:00
115
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
6,2K
Футбол

Сергей Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о ситуации с его контрактом с «Зенитом». Он истекает 30 июня текущего года.
Мойка78 вчера в 21:56
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,6K
Общество

Кадыров потребовал наказать чеченцев за съемку задержаний нарушителей карантина

Lenta.ru 09:09
7
Хоккей

Андрей Костицын покинул минское «Динамо»

Во вторник, 5 мая, хоккейный клуб «Динамо» (Минск) в твиттере сообщил, что контракт с 35-летним Андреем Костицыным продлён не будет.
ГЛАС.RU 08:26
Здоровье

В России создан «Список памяти» с именами погибших во время пандемии коронавируса медиков

В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
ProUfu.ru 03:17
2
Общество

В Свердловской области медики за сутки выявили 133 случая коронавируса

По данным оперштаба на вторник, 5 мая, на территории Свердловской области только за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:15
188
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
901
Политика

Тимошенко официально стала долларовым миллионером

Руководитель украинского объединения и парламентской фракции "Баткивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
Экономика сегодня вчера в 06:13
127
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Эхо Москвы вчера в 19:04
49
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
2,9K
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос вчера в 07:52
116
Происшествия

Рыбинский полицейский застрелил собаку, охраняющую пьяного хозяина

Стрельбе предшествовали долгие попытки полицейских выяснить, как чувствует себя лежащий мужчина, однако подобраться к нему не удавалось — пес охранял хозяина и не подпускал к нему посторонних.
Вести.Ru 07:41
122
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала.
Paparazzi.ru 03 мая в 14:15
30
Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС вчера в 02:54
123
Общество

822 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье

За все время в Подмосковье было 2408 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Большая Балашиха 06:47
788
Общество

В Подмосковье пенсионерам помогут получить пропуск для поездки на дачу

РИА Новости 08:14
6
Наука

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

REGNUM 06:48
239
Армия и оружие

ВСУ били по Донбассу после гибели своих «побратымов»: сводка

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su 07:28
Общество

Эксперт рассказал о новых штрафах для водителей

Новые штрафы для автовладельцев подготовили в правительстве России.
Известия вчера в 21:37
75
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Александрович Панов
Российский политик
Российский политик. Мэр Нижнего Новгорода с 17 января 2018 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, член Генерального совета партии «Единая Россия», председатель нижегородского регионального отделения «Опора России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное