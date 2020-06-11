Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксГлава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3

В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности, его будет расследовать Главное следственное управление СКР.
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«Возбуждено уголовное дело по факту халатности главы города Норильска Красноярского края Рината Ахметчина, выразившейся в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в объёме не менее 21 163 куб. м из резервуара хранения дизельного топлива в Норильске», — заявили
 в СК.
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