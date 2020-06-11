с чего всё началось

В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности, его будет расследовать Главное следственное управление СКР.

Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3

Культура Появился трейлер детективного сериала «Водоворот» от «Кинопоиска» Портал «Кинопоиск» представил дебютный трейлер оригинального сериала «Водоворот», ставшего одним из семи проектов, которые выйдут на сервисе в этом году.

Политика Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос". 2

Общество В Кузбассе частично снимают ограничения, введённые из-за коронавируса Губернатор Сергей Цивилёв подписал распоряжение о частичном снятии ограничений, введённых из-за риска распространения коронавируса.

Происшествия Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости. 2

Общество Большинство школьников получат аттестаты 11 июня Большинство школьников получат аттестаты 11 июня, остальные смогут забрать их в следующий понедельник.

Экономика Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. 112

Экономика Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс». 61

Происшествия Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом.

Здоровье В Свердловской области коронавирусом заразились ещё 284 человека За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано 284 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил региональный оперштаб в среду, 10 июня. 1K

Общество Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей. 47

Транспорт В последней декаде июня РЖД восстановит движение 35 поездов В компании «Российские железные дороги» (РЖД) сообщили, что в конце июня возобновится движение 35 поездов дальнего следования, в частности, тех, которые отправлялись на курорты Северного Кавказа и Черноморского побережья.

Происшествия У бывших руководителей Аграрного университета проходят обыски У бывшего проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и бывшего начальника коммерческого управления университета проходят обыски. 5

Общество В Краснодарском крае отменили пропускной режим Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края. 197

Здоровье Родители требуют не увольнять детского кардиохирурга из питерской больницы В детской больнице же утверждают, что не собираются увольнять Рубена Мовсесяна.

Происшествия Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе Сергея Захарова, водителя, погибшего в аварии с участием аритста Михаила Ефремова, похоронят в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района, пишет РИА Новости. 11

Экономика Ипотечные ставки в России снизились до рекордно низкого уровня Ипотечные ставки в России снизились до минимальных значений с 2018 года, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".

Происшествия В Словакии неизвестный напал на начальную школу В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.