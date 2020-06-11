Происшествия
ИнтерфаксГлава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3
В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности, его будет расследовать Главное следственное управление СКР.
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с чего всё началось
«Возбуждено уголовное дело по факту халатности главы города Норильска Красноярского края Рината Ахметчина, выразившейся в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в объёме не менее 21 163 куб. м из резервуара хранения дизельного топлива в Норильске», — заявили в СК.RT на русском03:42
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Губернатор Сергей Цивилёв подписал распоряжение о частичном снятии ограничений, введённых из-за риска распространения коронавируса.
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Происшествия
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В Свердловской области коронавирусом заразились ещё 284 человека
За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано 284 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил региональный оперштаб в среду, 10 июня.
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Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 вчера в 07:55
Общество
Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы
У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей.
ТАСС 07:17
Общество
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Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:20
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В компании «Российские железные дороги» (РЖД) сообщили, что в конце июня возобновится движение 35 поездов дальнего следования, в частности, тех, которые отправлялись на курорты Северного Кавказа и Черноморского побережья.
Daily Storm 06:55
Происшествия
У бывших руководителей Аграрного университета проходят обыски
У бывшего проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и бывшего начальника коммерческого управления университета проходят обыски.
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Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Кино
Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год
Новые фильмы начнут выходить с июля. Компания Disney опубликовала новое расписание выхода премьер в России на 2020 год.
Piter.tv 01:32
Здоровье
Родители требуют не увольнять детского кардиохирурга из питерской больницы
В детской больнице же утверждают, что не собираются увольнять Рубена Мовсесяна.
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Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц
В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
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АиФ Рязань 02:25
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Ипотечные ставки в России снизились до рекордно низкого уровня
Ипотечные ставки в России снизились до минимальных значений с 2018 года, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".
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РИА Новости 04:11
Происшествия
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
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РИА Новости 06:10
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
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Кремль: Путин может обратиться к гражданам по поправкам к Конституции
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Сферические солнечные панели удвоят эффективность зеленой энергетики
Сфера состоит из монокристаллических кремниевых фотоэлементов, самых распространенных в современной индустрии солнечной энергетики.
Хайтек+ вчера в 12:39