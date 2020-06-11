Происшествия
ИнтерфаксГлава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3
В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности, его будет расследовать Главное следственное управление СКР.
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с чего всё началось
Фигурантом уголовного расследования обстоятельств утечки топлива на ТЭЦ-3 стал мэр Норильска 55-летний Ринат Ахметчин, сообщила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.Коммерсантъ08:40
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Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Футбол
Игрока «Тоттенхэма» Алли дисквалифицировали за шутку про коронавирус
ProstoProSport 08:35
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью
Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
Политика
Шойгу доложил Путину о готовности к проведению парада Победы
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в формате видеоконференции, в котором принял участие президент России Владимир Путин, сообщил, что военнослужащие и техника готовы к параду Победы 24 июня в Москве.
Газета.Ru 09:58
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Финансы
Курс евро поднялся выше 79 рублей
Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 10:16
Армия и оружие
Конгресс США выделил $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности
Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму $250 млн, сообщает министерство обороны Украины.
Интерфакс 10:09
Кино
После удаления из HBO Max «Унесенные ветром» стали хитом на Amazon
Российская газета 10:15
Политика
В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости вчера в 14:28
Происшествия
В Воркуте за сутки коронавирусом заболели 118 человек
Только за сутки прирост заболевших в Заполярье на 11 июня составил 118 человек. Общее число ковидных больных на сегодня - 462 пациента.
Комиинформ 10:37
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Армия и оружие
В США вышел из строя новейший авианосец
Новейший атомный авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» (CVN-78) вышел из строя на пять дней из-за проблем с системой запуска самолётов палубной авиации.
News.ru 09 июня в 14:44
Происшествия
В Петербурге собака чуть не загрызла младенца
Собака покусала младенца в Сестрорецке в Курортном районе Петербурга, ребенок в тяжелом состоянии в больнице, сообщает в четверг региональный главк МВД России.
РИА Новости 02:57
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Футбол
«Хет-трик». «Сочи» поздравил Цаллагова с рождением третьей дочери
Пресс-служба «Сочи» поздравила c рождением ребёнка защитника Ибрагима Цаллагова.
Чемпионат 10:27
Технологии
Так выглядит PlayStation 5. Консоль показали в онлайновых магазинах
На сайтах различных онлайновых магазинах открыли предварительные заказы на игровую консоль следующего поколения PlayStation 5, презентация которой может состояться уже сегодня.
iXBT.com 00:55
Кино
Поклонники «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли
Культуромания 10:16
Общество
Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей
Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей.
Коммерсантъ 08:02
Происшествия
Экс-жена Ефремова прокомментировала ДТП с участием актёра
Бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина прокомментировала смертельное ДТП, виновником которого стал актёр.
News.ru 09:14
Игры
Инсайдер: EA готовит ремастер Battlefield 3
Анонс может состояться уже на следующей неделе, когда EA проведёт EA Play.
Игромания.ру 05:27
Музыка
Гармаш примет участие в концерте на Мамаевом кургане в Волгограде
По его данным, кроме Гармаша на концерте выступят Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Александр Петров, Екатерина Шипулина, Ирина Пегова, Полина Агуреева и другие.
News.ru 10:13
Происшествия
Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию
Известия вчера в 07:27
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска.
Вести.Ru 10:27
Авто
GAC представит в России новый минивэн GN8
Российская премьера нового минивэна GAC GN8 пройдет 30 июня в онлайн-формате.
Автоновости дня 09:55
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-главы «Трансфин-М» Дмитрия Зотова
В Москве задержали бывшего главу лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
BFM.ru 10:47
Армия и оружие
Индия начала массово перебрасывать танки Т-90 на границу с Китаем
В информагентстве Defence Blog сообщают о том, что Индия решила перебросить к границе с КНР большое количество танков Т-90.
Discover24 08:13
Политика
Путин поддержал решение Белозерцева баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин заявил, что поддержит кандидатуру действующего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, если он решит выдвигаться на второй срок.
Газета.Ru 08:23
Культура
Вышел трейлер новой комедии Netflix о «Евровидении»
Игромания.ру 09:27