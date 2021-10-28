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Глава Новатэка Михельсон: цены на газ, вероятно, уже не вернутся к уровням 2019 года

Цена газа на мировом рынке может стабилизироваться с II квартала 2022 года, но цен 2019 года, вероятно, мы больше не увидим.
ТАСС
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы.
ПРАЙМ
Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.
ПРАЙМ
В четверг газ торгуется около 1000 долларов за тысячу кубов.
ПРАЙМ

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Михельсон не ждет снижения цен на газ до уровня 2019 года
Интерфакс11:47
Глава Новатэка Михельсон: цены на газ, вероятно, уже не вернутся к уровням 2019 года
ПРАЙМ11:29
Михельсон: цены на газ не снизятся до уровня 2019 г
Финмаркет11:20
Михельсон считает, что цена газа может стабилизироваться с II квартала 2022 года
ТАСС11:23

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