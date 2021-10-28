ПРАЙМГлава Новатэка Михельсон: цены на газ, вероятно, уже не вернутся к уровням 2019 годаЦена газа на мировом рынке может стабилизироваться с II квартала 2022 года, но цен 2019 года, вероятно, мы больше не увидим.ТАССЦены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы.ПРАЙМЕще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.ПРАЙМВ четверг газ торгуется около 1000 долларов за тысячу кубов.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииМихельсон не ждет снижения цен на газ до уровня 2019 годаИнтерфакс11:47Глава Новатэка Михельсон: цены на газ, вероятно, уже не вернутся к уровням 2019 годаПРАЙМ11:29Михельсон: цены на газ не снизятся до уровня 2019 гФинмаркет11:20Михельсон считает, что цена газа может стабилизироваться с II квартала 2022 годаТАСС11:23Показать ещёОценить6Поделиться