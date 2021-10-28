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Глава Новатэка Михельсон: цены на газ, вероятно, уже не вернутся к уровням 2019 года

FINMARKET.RU - Цены на газ уже не вернулся к уровням 2019 года, заявил председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, выступая на сессии "Природный газ и зеленая экономика" XIV Евразийского экономического форума в Вероне.
Финмаркет
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы.
РИА Новости
Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.
ПРАЙМ
В четверг газ торгуется около 1000 долларов за тысячу кубов.
ПРАЙМ

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