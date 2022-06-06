«У Украины есть реальная возможность за счет развития собственной добычи газа и производства биогаза полностью отказаться от импорта газа. Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза — до 8 млрд кубических метров в год», — написал он.
С 11 мая «Оператор ГТС Украины» прекратил транзит российского газа в ЕС через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Луганской области, сославшись на то, что объект находится под контролем России.
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что власти республики выявляют в Мариуполе местных уголовников, а также занимаются поиском боевиков полка "Азов" и украинских военных, которые еще могут прятаться в городе, передает РИА "Новости".