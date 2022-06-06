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Глава ОГТСУ Макогон заявил, что Украина сможет отказаться от импорта газа за 10 лет

«У Украины есть реальная возможность за счет развития собственной добычи газа и производства биогаза полностью отказаться от импорта газа. Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза — до 8 млрд кубических метров в год», — написал он.
URA.Ru
По данным Reuters, за прошедший год страна потребила 27,3 миллиарда кубометров газа при собственной добыче около 19,8 миллиарда кубометров.
Lenta.ru
С 11 мая «Оператор ГТС Украины» прекратил транзит российского газа в ЕС через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Луганской области, сославшись на то, что объект находится под контролем России.
Lenta.ru
С 2015 года Украина начала покупать газ у западных трейдеров по реверсу из России.
РБК

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Глава ОГТСУ Макогон заявил, что Украина сможет отказаться от импорта газа за 10 лет
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На Украине заявили о возможности полностью отказаться от импортного газа
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