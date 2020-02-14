Политика
РИА НовостиГлава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава австрийской OMV прокомментировал строительство «Северного потока-2»
Национальная служба новостей12:47
Глава OMV уверен, что судно для завершения строительства «Северного потока – 2» будет найдено
Комсомольская правда12:44
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Политика
День голосования по конституции станет выходным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по изменению конституции должно состояться в будний день, который будет объявлен выходным.
Здоровье
Никитин назвал худшую больницу Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал Балахнинскую центральную районную больницу худшим учреждением здравоохранения в регионе.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые показали третьего ребенка
44-летний Энрике Иглесиас и 38-летняя Анна Курникова стали родителями в третий раз.
Армия и оружие
Зариф: Иран и США были близки к войне после убийства Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф заявил, что Исламская Республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
Авто
Дизельный Volkswagen Golf GTD будет представлен в Женеве
Авто
Купе BMW M2 получило спецверсию от мастера граффити
Компания BMW совместно с граффити-художником Леонардом Хилтоном МакГурром, более известным, как Futura 2000, создали три уникальных арт-кара на базе "заряженного" купе M2 Competition.
Космос
Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется в конце мая, сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.
Наука
Компонент грудного молока способствует когнитивному развитию ребёнка
Футбол
Московское «Динамо» разгромило «Спартак» из Юрмалы
Футболисты московского «Динамо» в контрольном матче в Турции уверенно обыграли «Спартак» из Юрмалы.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Религия
Православные христиане отмечают Сретенье Господне
Армия и оружие
Донбасс сегодня: бойцы ООС массово разрывают контракты, Штаты усиливают контроль за ВСУ
Солдаты Киева разрывают заключенные контракты. Командиры подразделений ВСУ избивают и стреляют в своих подчиненных.
Экономика
РФ выделила 2,8 миллиона долларов на развитие двух областей Армении
Россия выделила в рамках трастового фонда ООН 2,8 миллиона долларов на развитие Вайц-Дзорской и Гегаркуникской областей Армении, сообщил в пятницу РИА Новости советник посольства РФ в Ереване Дмитрий Степанов.
Кино
Марк Хэмилл испугал фанатов намёком на уход из Twitter
Издание отмечает, что этим актёр наверняка очень сильно испугал своих подписчиков.
Наука
В Аргентине нашли останки нового вида плотоядного динозавра
Ученые нашли останки нового вида плотоядного динозавра в аргентинской Патагонии, где он обитал 90 миллионов лет назад.
Политика
Помпео не запланировал встреч в Мюнхене с представителями России
В графике госсекретаря США Майка Помпео отсутствуют запланированные встречи с представителями России на полях конференции по безопасности в немецком Мюнхене, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Здоровье
В Египте зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Египте . Об этом сообщило Министерство здравоохранения и народонаселения страны.
Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Политика
В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине
Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь с 20-летием
Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь с 20-летием Кстати, 24 января семья Маликовых отпраздновала еще одно знаменательное событие: сыну Дмитрия и Елены Марку исполнилось два года.
Футбол
Дюков объявил о создании новых зон в ПФЛ
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал предстоящую реформу ПФЛ, сообщает Sport24.
Кино
Аль Пачино против нацистов: вышел финальный трейлер сериала «Охотники»
Накануне Дня святого Валентина стриминговый видеосервис Amazon опубликовал первый полноценный трейлер жестокого сериала «Охотники».
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой снова вышла в свет с мачехой
В светской тусовке стали замечать, что 14-летняя дочь Анастасии Волочковой в последнее время все чаще появляется на людях с мачехой, ведущей "Доброго утра" Еленой Николаевой, чем с родной матерью.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.