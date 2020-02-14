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Авто Купе BMW M2 получило спецверсию от мастера граффити Компания BMW совместно с граффити-художником Леонардом Хилтоном МакГурром, более известным, как Futura 2000, создали три уникальных арт-кара на базе "заряженного" купе M2 Competition.

Космос Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) планируется в конце мая, сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.

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