Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

РИА Новости12:25

Глава OMV оценил шансы найти судно для укладки труб «Северного потока-2»

РБК14:45

Глава австрийской OMV прокомментировал строительство «Северного потока-2»

Национальная служба новостей12:47

Глава OMV уверен, что судно для завершения строительства «Северного потока – 2» будет найдено

Комсомольская правда12:44

«Готов поспорить, они найдут судно». Глава австрийской OMV заявил, что «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на санкции

Фонтанка.Ру15:31

Глава OMV: судно для завершения строительства «Северного потока - 2» будет найдено

ТАСС11:44

Глава OMV оценил шансы найти судно для достройки «Северного потока – 2»

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