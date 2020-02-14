Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
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«Готов поспорить, они найдут судно». Глава австрийской OMV заявил, что «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на санкции

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Глава OMV оценил шансы найти судно для укладки труб «Северного потока-2»

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Глава OMV: судно для завершения строительства «Северного потока - 2» будет найдено

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Глава OMV уверен, что судно для завершения строительства «Северного потока – 2» будет найдено

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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

РИА Новости12:25

Глава австрийской OMV прокомментировал строительство «Северного потока-2»

Национальная служба новостей12:47

Глава OMV оценил шансы найти судно для достройки «Северного потока – 2»

Взгляд.ру11:59
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Политика

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Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
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Московский "Спартак" обыграл португальскую "Брагу" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.
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Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского

Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
Газета.Ru 13:20
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Спорный буллит Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»

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В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани

После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
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Activision Blizzard убрала свои игры из сервиса NVIDIA GeForce Now

По какой причине Activision Blizzard удалила каталог из сервиса неизвестно. В компании в свою очередь не комментируют это решение.
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Кулижников выиграл забег на 500 метров, Мурашов — 2-й

Россиянин Павел Кулижников победил в забеге на 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях.
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Эксперт рассказал, как защитить веб-камеры от хакеров

Хакеры давно научились получать доступ к приватной информации пользователей через веб-камеры ноутбуков и смартфонов.
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У Sony не получается сделать PlayStation 5 доступной

В компании опасаются, что слишком высокая стоимость PlayStation 5, обусловленная дефицитом компонентов, может отпугнуть покупателей.
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Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируется построить новый населенный пункт для переселенцев с полуострова Крым.
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Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек

Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523, следует из данных Национальной комиссии по здравоохранению КНР.
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Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров представил клип на свою новую песню «Романы».
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
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В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

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Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым

Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
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Православные христиане отмечают Сретенье Господне

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14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
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В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

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МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей

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Появилось видео падения сбитого сирийского военного вертолета

В сети появилось видео падения сбитого боевиками вертолета сирийских ВВС.
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Новым президентом КХЛ стал Алексей Морозов

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