Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
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«Готов поспорить, они найдут судно». Глава австрийской OMV заявил, что «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на санкции

Фонтанка.Рувчера в 15:31

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 12:25

Глава австрийской OMV прокомментировал строительство «Северного потока-2»

Национальная служба новостейвчера в 12:47

Глава OMV уверен, что судно для завершения строительства «Северного потока – 2» будет найдено

Комсомольская правдавчера в 12:44

Глава OMV оценил шансы найти судно для укладки труб «Северного потока-2»

РБКвчера в 14:45

Глава OMV: судно для завершения строительства «Северного потока - 2» будет найдено

ТАССвчера в 11:44

Глава OMV оценил шансы найти судно для достройки «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 11:59
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Шоу-бизнес

Бузова поздравила Манукяна с Днем святого Валентина в образе медсестры

iReactor вчера в 13:53
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Вечерний курьер вчера в 09:58
Наука

В московском метро нашли микробов из Нью-Йорка

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ТВ Центр 13 февраля в 10:20
Общество

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ТАСС вчера в 21:37
Политика

Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну

«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.
Московский Комсомолец вчера в 16:29
Шоу-бизнес

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Слово и Дело 13 февраля в 11:40
Футбол

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Газета.Ru вчера в 14:54
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

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Политика

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ТАСС вчера в 20:52
Политика

Путин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории

Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 10:02
Авто

Появились первые изображения нового Renault Logan

На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Tvoe-avto.com вчера в 05:04
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Общество

Предустановку приложений ускорят

Национальная платежная система «Мир» станет обязательной для предустановки на смартфоны с 1 июля 2021 года, тогда как ранее планировалось предустанавливать ее с 2023 года.
Коммерсантъ вчера в 12:09
Политика

Зеленский пообещал построить «город-сад» на границе с Крымом

iReactor 13 февраля в 20:18
Политика

Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
ТК Звезда 13 февраля в 08:56
Музыка

Юрий Антонов перенёс юбилейные концерты по состоянию здоровья

ИА InterMedia вчера в 03:37
Шоу-бизнес

Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ

Gazeta.SPb вчера в 16:00
Общество

ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Коммерсантъ 12 февраля в 02:36
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

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РБК вчера в 13:01
Культура

Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым

Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Neva.Today вчера в 04:55
Единоборства

Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Известия вчера в 09:13
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 00:10
Авто

Очередь на новый Suzuki Jimny достигла 10 месяцев

В Японии в 2019 году ежемесячно объемы реализации Suzuki Jimny достигали в среднем 3 425 единиц.
Новые автомобили вчера в 05:48
Политика

Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России

Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
RT на русском вчера в 05:07
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда вчера в 06:41
Космос

Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях

РИА Новости вчера в 19:09
Биатлон

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт вчера в 10:05
Армия и оружие

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исламская республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
RT на русском вчера в 18:54
Общество

WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
RT на русском вчера в 22:38
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