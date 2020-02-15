Политика
Газета.RuВ OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Читать в источнике
Оценить349
с чего всё началось
Россия сумеет найти судно, чтобы закончить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью Bloomberg глава австрийской компании OMV AG Райнер Зеле.Коммерсантъ00:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава австрийской OMV прокомментировал строительство «Северного потока-2»
Национальная служба новостейвчера в 12:47
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Культура
Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале
Провал шоу «Док-Ток» на Первом канале связан с неправильно подобранными ведущими программы, считает российский журналист Арам Габрелянов.
Общество
Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту
Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam.
Общество
Коронавирус продолжает хозяйничать на лайнере Diamond Princess
Японский круизный лайнер Diamond Princess продолжает оставаться на осадном положении из-за коронавируса.
Футбол
«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках
«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Футбол
«Интер» хочет включить Гризманна в сделку по Мартинесу
28-летний Гризманн перешел в Барселону летом 2019 года. За это время он забил 12 голов и четыре ассиста в 32 матчах.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Политика
Для урегулирования ситуации на Украине выбрано 12 шагов
На Мюнхенской конференции по безопасности опубликовали план по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщило издание "НВ" 14 февраля.
Биатлон
Устюгов и Слепцова оспорят решение о дисквалификации
Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова намерены оспорить решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Политика
Зеленский и Путин провели телефонный разговор
По сообщению пресс-службы офиса президента Украины, глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Армия и оружие
Вертолет Ка-52М может получить крылатую ракету с дальностью до 100 км
Новейший российский ударный вертолет Ка-52М получит на вооружение авиационную крылатую ракету с дальностью применения до 100 км, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Наука
Нейросеть научилась распознавать узлы в полимерах
Ученые проверили способность нейросетей классифицировать возникающие в химии полимеров узлы.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Общество
Газаров может возглавить московский Театр Сатиры
Сергей Газаров окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИСа) в 1980 году, после чего приступил к работе в московском театре «Современник».
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Политика
Президент Литвы заявил о помощи США и НАТО в «сдерживании» России
Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что размещение войск НАТО, в том числе американских военных, на территории Литвы и в Балтийском регионе является «сильным сдерживающим фактором для России».
Авто
Новая Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии
Продажи новинки в Индии стартуют в марте. По прогнозам, в России новая Hyundai Creta появится не раньше 2021 года.
Футбол
Микель Артета: «„Арсеналу“ нужно быстро начать побеждать. Следующие 2-3 недели будут определяющими»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что ближайшие недели станут для клуба решающими в сезоне.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Политика
Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России
Власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на территории России.
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Авто
Lada Granta превратят в однотонный пикап
Тольяттинская фирма «ВИС Авто», занимающаяся изготовлением грузовых автомобилей на базе моделей «АвтоВАЗа», выпустит новый однотонный пикап.
Политика
Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ
Общество
Ургант высмеял фитнес-тренера, устроившую истерику в такси
Телеведущий Иван Ургант решил спародировать фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Д, которая, прославилась тем, что устроила таксисту в Подмосковье истерику.
Наука