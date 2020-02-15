с чего всё началось

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Биатлон Устюгов и Слепцова оспорят решение о дисквалификации Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова намерены оспорить решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

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Авто Lada Granta превратят в однотонный пикап Тольяттинская фирма «ВИС Авто», занимающаяся изготовлением грузовых автомобилей на базе моделей «АвтоВАЗа», выпустит новый однотонный пикап.