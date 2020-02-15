Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
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Глава OMV уверен, что судно для завершения строительства «Северного потока – 2» будет найдено

Комсомольская правдавчера в 12:44

Глава OMV оценил шансы найти судно для укладки труб «Северного потока-2»

РБКвчера в 14:45

Глава австрийской OMV прокомментировал строительство «Северного потока-2»

Национальная служба новостейвчера в 12:47

«Готов поспорить, они найдут судно». Глава австрийской OMV заявил, что «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на санкции

Фонтанка.Рувчера в 15:31

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 12:25

Глава OMV: судно для завершения строительства «Северного потока - 2» будет найдено

ТАССвчера в 11:44

Глава OMV оценил шансы найти судно для достройки «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 11:59
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Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Газета.Ru вчера в 13:46
Культура

Билли Айлиш выпустила песню для нового фильма о Джеймсе Бонде

Ридус вчера в 06:47
Политика

Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Известия 13 февраля в 08:19
Происшествия

Суд арестовал замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова за взятки

Центральный районный суд Читы арестовал в пятницу заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова, подозреваемого в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей на своем предыдущем посту мэра Читы.
Известия вчера в 09:50
Армия и оружие

Президент Литвы рассказал о помощи НАТО в борьбе с Россией

НАТО помогает Литве эффективно «сдерживать» Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.
Lenta.ru 00:24
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Российская газета вчера в 12:18
Общество

WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
RT на русском вчера в 22:38
Гаджеты

Представлены «умные» часы Huawei Watch GT 2

В России 14 февраля начались продажи премиальной версии смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Как сообщает ToDay News Ufa, 14 февраля компания HUAWEI начала реализацию премиальной версии смарт-часов.
ToDay News Ufa вчера в 10:07
Происшествия

Задержана за взятку прокурор одного из районов Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии задержана прокурор Урупского района Елена Тверитнева.
REGNUM вчера в 04:51
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Здоровье

В Хубэй со всего Китая прибыли более 25 тысяч медиков

Свыше 25 тысяч медиков со всей КНР прибыли в провинцию Хубэй для помощи коллегам в борьбе со вспышкой коронавируса.
Газета.Ru 00:35
Авто

Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Faktom 13 февраля в 01:31
Единоборства

Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Известия вчера в 09:13
Политика

Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о ВОВ

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским указал ему на недопустимость искажения исторической правды о Великой Отечественной войне.
Life.ru вчера в 09:57
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Vprognoze.ru 12 февраля в 15:25
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
Армия и оружие

Россия поставила в Сирию самую «бесполезную» систему ПВО в мире

Российские С-300 оказались самыми бесполезными системами ПВО в Сирии.
Avia.pro вчера в 11:05
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 21:30
Общество

Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
РБК вчера в 13:01
Армия и оружие

Вертолет Ка-52М получит крылатую ракету с дальностью до 100 километров

Новейший ударный вертолет России Ка-52М получит на вооружение авиационную крылатую ракету, максимальная дальность применения которой составит 100 километров.
Военное дело 00:32
Шоу-бизнес

Бузова нарядилась в медсестру в честь Дня влюбленных

Известная телеведущая Ольга Бузова порадовала своих фанатов новым постом.
Pravda.Ru вчера в 09:15
Экономика

Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
РИА Новости 13 февраля в 03:34
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия 13 февраля в 17:02
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Хоккей

Свечников и «Каролина» выиграли у Гусева и «Нью-Джерси»

"Каролина Харрикейнз" принимала на домашнем льду "Нью-Джерси Дэвилз" и уверенно победила со счетом 5:2. У хозяев победная шайба на счету Андрея Свечникова.
Вести.Ru вчера в 21:45
Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
РИА Новости вчера в 15:09
Армия и оружие

Турецкая военная техника массово уничтожается армией Асада

ГЛАС.RU вчера в 07:52
Футбол

Роналду на последних минутах спас «Ювентус» в матче с «Миланом»

Матч шел к победе хозяев, но на 90-й минуте Роналду реализовал пенальти. 1:1 — «Милан» и «Ювентус» разошлись миром в матче Кубка Италии.
Красная весна 13 февраля в 16:44
Спорт

Кулижников выиграл забег на 500 метров, Мурашов — 2-й

Россиянин Павел Кулижников победил в забеге на 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях.
Спорт-Экспресс вчера в 19:15
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском вчера в 01:29
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