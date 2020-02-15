Политика
РИА НовостиГлава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
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Глава OMV уверен, что судно для завершения строительства «Северного потока – 2» будет найдено
Комсомольская правдавчера в 12:44
Глава австрийской OMV прокомментировал строительство «Северного потока-2»
Национальная служба новостейвчера в 12:47
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Общество
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Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
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Новейший ударный вертолет России Ка-52М получит на вооружение авиационную крылатую ракету, максимальная дальность применения которой составит 100 километров.
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Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
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Свечников и «Каролина» выиграли у Гусева и «Нью-Джерси»
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