Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Глава OMV оценил шансы найти судно для достройки «Северного потока – 2»

Взгляд.ру11:59

Глава OMV: судно для завершения строительства «Северного потока - 2» будет найдено

ТАСС11:44

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

РИА Новости12:25

Глава OMV оценил шансы найти судно для укладки труб «Северного потока-2»

РБК14:45

Глава австрийской OMV прокомментировал строительство «Северного потока-2»

Национальная служба новостей12:47

Глава OMV уверен, что судно для завершения строительства «Северного потока – 2» будет найдено

Комсомольская правда12:44

«Готов поспорить, они найдут судно». Глава австрийской OMV заявил, что «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на санкции

Фонтанка.Ру15:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 17:44, Ашберн
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Алтайская правда 06:41
Гаджеты

В России смартфоны Samsung подешевели на 40%

Цена на Samsung Galaxy A30s c 32 ГБ флэш-памяти снизилась на 2 тыс рублей – до 13 990 вместо прежних 15 990 рублей.
Shraibikus News вчера в 16:23
Футбол

«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетико» в Примере

«Валенсия» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче 24-го тура испанской Примеры.
RT на русском 16:58
Происшествия

На Украине умерла маленькая девочка с биологическим возрастом в 70 лет

РЕН ТВ 17:33
Общество

ВВС США сообщили о взрыве ступени советской ракеты «Циклон-3»

ТАСС 16:37
Здоровье

Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом

Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.
РЕН ТВ вчера в 00:14
Культура

Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Piter.tv 03:35
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport вчера в 09:05
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Вечерний курьер 09:58
Политика

План по Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции

План по урегулированию ситуации на Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции. Об этом сообщает Obozrevatel.ua.
Lenta.ru 14:05
Космос

Мимо Земли пролетел астероид с собственным спутником

В конце января мимо Земли пролетел необычный астероид, обладающий собственным спутником.
МИР 24 02:48
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
КМВ Новости 01:59
Футбол

Болельщики «Факела» и «Урала» были избиты во время матча Кубка ФНЛ

Во время матча Олимп-Кубка ФНЛ между «Факелом» и «Уралом» (2:1) произошла драка на трибунах.
Матч ТВ 13:29
Экономика

Utair представил Минтрансу свою новую стратегию развития

Авиакомпания Utair разработала новую стратегию развития на 2020-2025 годы, сообщает РБК.
Компания 10:11
Общество

Путин подписал указы о помиловании трех россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой.
ТАСС 07:29
Наука

В Балаклаве нашли генуэзский арсенал

В одной из башен генуэзской крепости Чембало (современная Балаклава, Крым) археологи обнаружили крупный арсенал XV века.
Наука и жизнь 11 февраля в 23:02
Здоровье

В Египте зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтверждён в Египте, инфицированный является гражданином Китая, сообщает El-Watan.
RT на русском 16:33
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru 08:50
Общество

Сбой произошел в работе сервисов Delivery Club и «Яндекс.Еда»

Пользователи сообщили о сбоях в работе популярных сервисов доставки Delivery Club и "Яндекс.Еда".
Москва 24 11:48
Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
РИА Новости 10:26
Биатлон

Как россиянки провалили женский спринт на ЧМ по биатлону

RT на русском 14:14
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Shraibikus News вчера в 08:31
Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Актуальные Новости 07:50
Политика

Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права

Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 09:17
Космос

США из-за Луны рекордно увеличат бюджет НАСА

Проект бюджета НАСА на 2021 год предполагает рекордное увеличение финансирования в размере 25,2 миллиарда долларов, что на 12 процентов больше, чем в 2020 году, сообщает американское космическое агентство.
Lenta.ru 11 февраля в 05:17
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Газета.Ru 14:07
Общество

Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов

Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
RT на русском 13:04
Общество

Губернатор Оренбургской области по ошибке пожелал каждой семье войны

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте оговорился и пожелал каждой российской семье войны.
Газета.Ru 11:09
Армия и оружие

Минобороны определилось с планами развития танковых войск

Ведомости вчера в 15:58
Космос

Эксперт назвал главное качество, необходимое космонавтам

Газета Кемерова 12 февраля в 21:55
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное