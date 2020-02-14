Политика
РИА НовостиГлава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
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Глава австрийской OMV прокомментировал строительство «Северного потока-2»
Национальная служба новостей12:47
Глава OMV уверен, что судно для завершения строительства «Северного потока – 2» будет найдено
Комсомольская правда12:44
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