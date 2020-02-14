Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
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Глава OMV оценил шансы найти судно для достройки «Северного потока – 2»

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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

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РБК14:45

Глава австрийской OMV прокомментировал строительство «Северного потока-2»

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Глава OMV уверен, что судно для завершения строительства «Северного потока – 2» будет найдено

Комсомольская правда12:44

«Готов поспорить, они найдут судно». Глава австрийской OMV заявил, что «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на санкции

Фонтанка.Ру15:31
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