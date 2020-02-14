Политика В Белоруссии решили изменить герб Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.

Общество В Петербурге проверят историю с увольнением учителя, читавшего Есенина Комитет по образованию Петербурга проверит информацию СМИ об увольнении преподавателя Алексея Никитина из школы в Курортном районе после того, как он прочитал ученикам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана", сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Происшествия Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе Ранее со ссылкой на источник "Интерфакса" сообщалось о стрельбе в приемном покое психиатрической больницы Ставрополя, в результате которой погиб человек.

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Происшествия В Волгограде раскрыли убийство 25-летней давности Волгоградские и тульские оперативники задержали находившегося в розыске 51-летнего гражданина, подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба управления МВД по Волгоградской области.

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