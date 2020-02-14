Политика
Радио SputnikГлава OMV оценил шансы на достройку «Северного потока-2»
Россия завершит строительство газопровода "Северный поток-2", уверен глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле, пишет Bloomberg.
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Глава австрийской OMV прокомментировал строительство «Северного потока-2»
Национальная служба новостей12:47
Глава OMV уверен, что судно для завершения строительства «Северного потока – 2» будет найдено
Комсомольская правда12:44
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