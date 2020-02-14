Политика

Радио SputnikРадио SputnikГлава OMV оценил шансы на достройку «Северного потока-2»

Россия завершит строительство газопровода "Северный поток-2", уверен глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле, пишет Bloomberg.
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
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