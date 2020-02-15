с чего всё началось

Футбол «Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках «После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.

Кино Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино Эксперты назвали худшие постельные сцены в мировом кино, причем под раздачу попали как действительно странные кадры, так и менее спорные моменты.

Биатлон Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил.

Политика Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.

Технологии «Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от хакеров Лучше установить специальные защитные программы, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, добавила эксперт.

Политика США повысят пошлины на самолеты из ЕС "США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.

Политика Филиппины расторгают военный договор с США Глава Пентагона Марк Эспер 12 февраля подтвердил, что Соединенные Штаты получили уведомление Филиппин о предстоящем расторжении военного договора.

Политика Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.

Экономика В России могут снизить выплаты по ипотеке Правительство РФ поручило первому зампредседателя кабмина Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить премьеру РФ Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, сообщается на сайте кабмина.

Общество МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года В проекте стратегии дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели - обеспечение национальной безопасности РФ в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере, - и предусмотрен перечень направлений для ее достижения.

Политика Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.

Автоспорт Марко заявил о повышении статуса команды Квята до уровня сестры Red Bull По словам спортивного директора гоночной программы Red Bull Хельмута Марко, за этим стоит большее, нежели простой ребрендинг, и отныне две команды будут иметь если не равный, то близкий статус.

Политика Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.