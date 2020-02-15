Политика
РИА НовостиГлава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
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с чего всё началось
Россия сумеет найти судно, чтобы закончить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью Bloomberg глава австрийской компании OMV AG Райнер Зеле.Коммерсантъ00:49
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Глава австрийской OMV прокомментировал строительство «Северного потока-2»
Национальная служба новостейвчера в 12:47
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Новый процесс обработки, предложенный учеными, предполагает помещение древесины в герметичную камеру низкого давления, куда затем вводится оксид металла в газообразном состоянии.
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Экономика
В России могут снизить выплаты по ипотеке
Правительство РФ поручило первому зампредседателя кабмина Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить премьеру РФ Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, сообщается на сайте кабмина.
Общество
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В проекте стратегии дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели - обеспечение национальной безопасности РФ в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере, - и предусмотрен перечень направлений для ее достижения.
Политика
Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений
Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
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У Лолиты случился приступ после концерта
После концерта артистка вышла пообщаться с журналистами, но во время интервью сильно закашлялась.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
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В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
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Вертолет сирийской армии был сбит в провинции Идлиб. Видео крушения опубликовало турецкое агентство Anadolu.
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Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Здоровье
15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса
За минувшие сутки число подтверждённых зараженных увеличилось на целых 15 тыс. человек.
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Россияне покинули лайнер Westerdam в Камбодже
1 февраля круизный лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту покинул порт Гонконга.