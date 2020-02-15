Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
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с чего всё началось
Россия сумеет найти судно, чтобы закончить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью Bloomberg
 глава австрийской компании OMV AG Райнер Зеле.
Коммерсантъ00:49

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Глава австрийской OMV прокомментировал строительство «Северного потока-2»

Национальная служба новостейвчера в 12:47

Эксперт оценил заявление главы OMV по «Северному потоку — 2»

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Глава OMV оценил строительство «Северного потока – 2»

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Глава OMV оценил шансы найти судно для укладки труб «Северного потока-2»

РБКвчера в 14:45

Эксперт оценил слова главы OMV о «Северном потоке — 2»

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Глава OMV: судно для завершения строительства «Северного потока - 2» будет найдено

ТАССвчера в 11:44

Глава OMV оценил шансы найти судно для достройки «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 11:59
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«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках

«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
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РИА Новости 00:54
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Православные отмечают Сретение Господне

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В МИД Белоруссии ответили о «дружбе с США» против России

Владимир Макей ответил: "Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счёт кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то".
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Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении

Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил.
Вести.Ru 02:17
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Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.
Интерфакс вчера в 04:56
Технологии

«Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от хакеров

Лучше установить специальные защитные программы, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, добавила эксперт.
Российская газета 02:17
Политика

Мирный план по Донбассу не устроил Киев

План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
Вести.Ru вчера в 23:18
Политика

США повысят пошлины на самолеты из ЕС

"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
ТАСС вчера в 20:52
Политика

СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
РИА Новости вчера в 14:53
Политика

Филиппины расторгают военный договор с США

Глава Пентагона Марк Эспер 12 февраля подтвердил, что Соединенные Штаты получили уведомление Филиппин о предстоящем расторжении военного договора.
МонаВиста 12 февраля в 11:32
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску

Газета.Ru вчера в 04:03
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Новый метод обработки древесины делает ее устойчивой к плесени

Новый процесс обработки, предложенный учеными, предполагает помещение древесины в герметичную камеру низкого давления, куда затем вводится оксид металла в газообразном состоянии.
Хайтек вчера в 09:59
Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
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Экономика

В России могут снизить выплаты по ипотеке

Правительство РФ поручило первому зампредседателя кабмина Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной до 16 марта 2020 года представить премьеру РФ Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 02:38
Общество

МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года

В проекте стратегии дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели - обеспечение национальной безопасности РФ в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере, - и предусмотрен перечень направлений для ее достижения.
Интерфакс 00:55
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Армия и оружие

Российские военные сняли, как конвой США обстреливает сирийцев

Группа, как пишет Lenta.ru, российских военнослужащих зафиксировала на видео стычку американского военного конвоя с жителями сирийского города Эль-Камышлы.
News.ru вчера в 08:40
Шоу-бизнес

У Лолиты случился приступ после концерта

После концерта артистка вышла пообщаться с журналистами, но во время интервью сильно закашлялась.
НТВ вчера в 13:37
Авто

Появились первые изображения нового Renault Logan

На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Tvoe-avto.com вчера в 05:04
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
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Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
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Автоспорт

Марко заявил о повышении статуса команды Квята до уровня сестры Red Bull

По словам спортивного директора гоночной программы Red Bull Хельмута Марко, за этим стоит большее, нежели простой ребрендинг, и отныне две команды будут иметь если не равный, то близкий статус.
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Общество

В Петербурге школьникам запретили станцевать в юбках под Queen

Gazeta.SPb 01:37
Армия и оружие

Опубликовано видео падения сбитого в Сирии вертолета

Вертолет сирийской армии был сбит в провинции Идлиб. Видео крушения опубликовало турецкое агентство Anadolu.
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Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
РИА Новости вчера в 10:26
Здоровье

15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса

За минувшие сутки число подтверждённых зараженных увеличилось на целых 15 тыс. человек.
DixiNews 13 февраля в 07:27
Общество

Россияне покинули лайнер Westerdam в Камбодже

1 февраля круизный лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту покинул порт Гонконга.
Известия 00:05
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