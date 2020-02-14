Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
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Глава OMV оценил шансы найти судно для достройки «Северного потока – 2»

Взгляд.ру11:59

Глава OMV: судно для завершения строительства «Северного потока - 2» будет найдено

ТАСС11:44

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

РИА Новости12:25

Глава OMV оценил шансы найти судно для укладки труб «Северного потока-2»

РБК14:45

Глава австрийской OMV прокомментировал строительство «Северного потока-2»

Национальная служба новостей12:47

Глава OMV уверен, что судно для завершения строительства «Северного потока – 2» будет найдено

Комсомольская правда12:44

«Готов поспорить, они найдут судно». Глава австрийской OMV заявил, что «Северный поток-2» будет достроен, несмотря на санкции

Фонтанка.Ру15:31
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Общество

Губернатор Оренбургской области по ошибке пожелал каждой семье войны

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте оговорился и пожелал каждой российской семье войны.
Газета.Ru 11:09
Футбол

«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
РИА Новости 15:09
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Российская газета 12:18
Космос

Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет

Специалисты из Великобритании предсказали, что астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 миллиардов лет.
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Политика

Песков назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о том, что секретарь Совета безопасности Николай Патрушев якобы встречался в Омане с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости 04:31
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Газета.Ru 13:46
Общество

Амстердам может потерять треть туристов из-за запрета каннабиса

Треть иностранных туристов станут реже приезжать в столицу Нидерландов, если им запретят покупать легкие наркотики, сообщает The Guardian.
РИА Новости 14:01
Биатлон

Россиянки провалили спринт в Антхольце

Сегодня состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу отпраздновала норвежская спортсменка Марта Ольсбу Ройселанн.
Радио Зенит 12:04
Общество

В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
РИА Новости 15:25
Происшествия

Из Боткинской больницы Петербурга бежали еще три пациента

В Петербурге еще три человека без разрешения врачей покинули карантин по коронавирусу, который был организован в изолированных боксах инфекционной больницы им. Боткина.
REGNUM 04:22
Политика

Путин и Зеленский провели срочный телефонный разговор

Владимир Путин и Владимир Зеленский недавно обсудили по телефону вопросы подготовки к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".
ИА DixiNews // Новости Москвы 09:10
Армия и оружие

Пентагон тревожится о «русских истребителях спутников»

PolitOnLine.Ru 12 февраля в 03:49
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 10:55
Общество

Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта

Фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данкова назвала пародию телеведущего Ивана Урганта на нее забавной.
РИА Новости 09:27
Спорт

Наталья Воробьева выиграла золотую медаль чемпионата Европы

Олимпийская чемпионка 2012 года россиянка Наталья Воробьева завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 72 кг.
Спорт-Экспресс 14:42
Гаджеты

Xiaomi предложила компьютер-моноблок по цене смартфона

Китайская компания Xiaomi предложила компьютер-моноблок Ningmei CR600 по цене смартфона.
UfacityNews.ru 14:29
Кино

Букмекеры открыли линию на второй сезон «Ведьмака»

Аналитики букмекерской компании «Балтбет» предлагают поставить на то, что во втором сезоне волшебница предстанет перед зрителями с каноничными рыжими волосами.
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Политика

Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине.
Lenta.ru 08:44
Армия и оружие

Войска Турции блокировали стратегическую трассу в Сирии

Взгляд.ру вчера в 23:17
Кино

Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино

Эксперты назвали худшие постельные сцены в мировом кино, причем под раздачу попали как действительно странные кадры, так и менее спорные моменты.
Экспресс газета 11:48
Наука

Большое число сексуальных партнеров повышает риск рака

ToDay News Ufa 09:27
Гаджеты

Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой

Как следует из активно ведущихся на различных интернет-площадках, включая Reddit и форум техподдержки AMD, обсуждений, пользователи видеокарт Radeon начали массово сталкиваться с проблемой черного экрана.
3DNews 12:43
Экономика

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Коммерсантъ 16:07
Общество

Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

BFM.ru 12:57
Армия и оружие

Опубликовано видео крушения сбитого сирийского военного вертолета

РИА Новости 09:40
Здоровье

Способ борьбы с коронавирусом нашли в Китае

Китайские медики нашил эффективный способ борьбы с коронавирусом. Они переливают плазму крови выздоровевших пациентов тем, кто еще болен.
EastRussia 13:23
Здоровье

В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
РИА Новости вчера в 22:36
Общество

Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции

Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 13:02
Космос

NASA опубликовало снимок Земли с расстояния 6 млрд километров

Сотрудники NASA отредактировали снимок Земли, сделанный зондом «Вояджер-1» ровно 30 лет назад, 14 февраля 1990 года, с рекордного расстояния – около 6 миллиардов километров.
МИР 24 вчера в 08:44
Общество

Мантуров: смартфоны в России не подорожают из-за коронавируса

Ранее СМИ сообщили о возможной приостановке поставок смартфонов из Китая из-за коронавируса.
Говорит Москва 13:00
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