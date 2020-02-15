Политика

Российская газетаРоссийская газетаГлава OMV рассказал о строительстве «Северного потока-2»

Райан Зеле, руководитель крупнейшей австрийской нефтегазовой компании OMV, в интервью агентству Bloomberg прокомментировал строительство газопровода "Северный поток-2". Эта австрийская компания является финансовым спонсором проекта, в отношении которого были введены американские санкции.
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Глава OMV оценил строительство «Северного потока – 2»

Газета.Ru01:17

Глава OMV оценил шансы найти судно для укладки труб «Северного потока-2»

РБКвчера в 14:45

Глава OMV оценил шансы найти судно для достройки «Северного потока – 2»

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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 12:25

Глава OMV: судно для завершения строительства «Северного потока - 2» будет найдено

ТАССвчера в 11:44

Глава австрийской OMV прокомментировал строительство «Северного потока-2»

Национальная служба новостейвчера в 12:47
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Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права

Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
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План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
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Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.
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Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
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Появились первые изображения нового Renault Logan

На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
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Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
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Православные отмечают Сретение Господне

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Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой

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Пока, по расчетам аналитиков АКРА, планируемый регионами рост долга составит в 2020 году примерно 220 млрд руб.
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Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством

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14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Газета.Ru вчера в 14:54
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Вертолет Ка-52М получит крылатую ракету с дальностью до 100 километров

Новейший ударный вертолет России Ка-52М получит на вооружение авиационную крылатую ракету, максимальная дальность применения которой составит 100 километров.
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Общество

Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера

Телеведущий Иван Ургант в своей пародии высмеял фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, устроившей истерику с таксистом.
Газета.Ru 13 февраля в 22:53
Общество

Россияне покинули круизный лайнер Westerdam в Камбодже

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля. На борту находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа.
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Энергетика

Газпром намерен через суд взыскать с «Молдовагаза» более $246 млн

Газпром обратился в международный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ с иском о взыскании с «Молдовагаза» задолженности в размере более $246 млн.
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Турчинов обвинил США в обмане Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.
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Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

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В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

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Первый электрокар Dacia появится до 2022 года

Особый интерес вызывает модель, которая обозначена как Dacia Urban City car и расположилась в категории BEV, наряду с вышеупомянутой моделью на основе CMF-EV.
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Многие подписчики раскритиковали модель за то, что она оголяет грудь в общественном месте.
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«МегаФон» и Tele2 запустили собственные стриминговые сервисы

Компания «Мегафон» договорилась с Loudplay о запуске совместного облачного гейминга, пишет «Коммерсант».
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Армия и оружие

Зеленский приказал поставить под ружьё 30 тысяч призывников

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о планах призвать на срочную службу в 2020 году 30 тысяч человек объявил замминистра обороны Украины Александр Полищук.
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