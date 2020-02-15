Политика
Страна Советов on-lineГлава OMV рассказал о строительстве «Северного потока-2»
Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что российская сторона сможет завершить строительство газопровода «Северный поток – 2». Об этом топ-менеджер сообщил в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в пятницу, 14 февраля.
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с чего всё началось
Россия сумеет найти судно, чтобы закончить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью Bloomberg глава австрийской компании OMV AG Райнер Зеле.Коммерсантъ00:49
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Биатлон
Губерниев прокомментировал лишение Устюгова золота зимних ОИ-2014
Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг лишения биатлониста Евгения Устюгова золотой медали в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Политика
МИД Турции: сирийский конфликт не повлияет на сделку по С-400
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Многие подписчики раскритиковали модель за то, что она оголяет грудь в общественном месте.
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ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя украинцами.
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Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта
Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
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Лукашенко пригрозил изымать транзитную нефть из РФ
Лукашенко заявил, что РФ предоставила лишь четвертую часть месячного объема нефти, прописанного в межправительственном соглашении.
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Транспорт
На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС
Стационарные посты ДПС открыты на подходах к Крымскому мосту по обеим сторонам Керченского пролива со стороны Тамани и Керчи.
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Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
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МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
Экономика
ЦБ предложил ввести ипотечные каникулы для солдат-срочников
Почти 15 тысяч россиян уже обратились в свои банки за ипотечными каникулами. Механизм был введен в прошлом году.
Гаджеты
Названы в смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить
Эксперты назвали автоматические функции на современных смартфонах, которые пользователю лучше отключить.
Общество
В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Зима в столице закончилась и не вернется — начался переход в весну, рассказал заведующий лабораторией Института географии Российской академии наук, климатолог Владимир Семенов в беседе с агентством "Москва".
Политика
Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина
Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Происшествия
В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком
Два автобуса столкнулись с грузовой автомашиной на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии, пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.
Общество
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
Происшествия
Число погибших в ДТП под Тамбовом увеличилось до шести
Число погибших при столкновении «газели» и грузового автомобиля в Тамбовской области увеличилось до шести.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Здоровье
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира, предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
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Александрова проиграла Бертенс в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих сообщила, что довольна своей пенсией
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
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Лавров: Хафтар является признанной стороной конфликта в Ливии
Фельдмаршал Халифа Хафтар, который командует Ливийской национальной армией (ЛНА), является признанной международным сообществом стороной конфликта в Ливии.