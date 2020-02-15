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Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineГлава OMV рассказал о строительстве «Северного потока-2»

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что российская сторона сможет завершить строительство газопровода «Северный поток – 2». Об этом топ-менеджер сообщил в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в пятницу, 14 февраля.
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Россия сумеет найти судно, чтобы закончить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил в интервью Bloomberg
 глава австрийской компании OMV AG Райнер Зеле.
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