с чего всё началось

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что российская сторона сможет завершить строительство газопровода «Северный поток – 2». Об этом топ-менеджер сообщил в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в пятницу, 14 февраля.

Биатлон Губерниев прокомментировал лишение Устюгова золота зимних ОИ-2014 Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг лишения биатлониста Евгения Устюгова золотой медали в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Политика МИД Турции: сирийский конфликт не повлияет на сделку по С-400 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в субботу, 15 февраля, что российско-турецкие разногласия по Сирии не должны влиять на отношения двух стран в военной сфере.

Общество ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя украинцами.

Политика Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму» Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".

Транспорт На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС Стационарные посты ДПС открыты на подходах к Крымскому мосту по обеим сторонам Керченского пролива со стороны Тамани и Керчи.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Экономика ЦБ предложил ввести ипотечные каникулы для солдат-срочников Почти 15 тысяч россиян уже обратились в свои банки за ипотечными каникулами. Механизм был введен в прошлом году.

Общество В РАН объявили о завершении зимы в Москве Зима в столице закончилась и не вернется — начался переход в весну, рассказал заведующий лабораторией Института географии Российской академии наук, климатолог Владимир Семенов в беседе с агентством "Москва".

Политика Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.

Политика Помпео пообещал Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей», сообщает AFP.

Общество Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.

Космос Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.